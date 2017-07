Ramos: “El concejal no puede hacer una ordenanza escuchando una radio o leyendo un diario digital”

En la tarde del miércoles, en la Confitería del Centro de Comercio, se presentó la lista de “Cumplir” encabezada por Juan Raños como primer precandidato a concejal.

Allí, tanto Ramos como quienes lo acompañan, informaron cual será la propuesta de trabajo si son electos para ocupar espacios en el HCD y el Consejo Escolar.

Juan Ramos, habló con BTI sobre esta presentación del equipo que lo acompaña y además opinó sobre la votación en el Congreso Nacional sobre el tema del ex Ministro de Planificiación Julio De Vido.

¿Qué opinión tenes sobre la votación del congreso sobre De Vido?

“Yo la verdad que siempre acompaño a la justicia y espero que la justicia dirima como corresponde si es tiempo de dirimir, sí hubiera sido diputado, me hubiera interiorizado y hubiera votado por lo justo y por lo que corresponde obviamente, que es lo que siempre hay que hacer hay que acompañar las causas nobles del pueblo, eso no lo pongo en tela de juicio, yo siempre voy a votar por la transparencia y estoy en contra de la corrupción, pero para saber si hay corrupción o no eso lo tiene que dictaminar la justicia, no una opinión nuestra.

Si yo hubiera estado en observación, hubiera renunciado a los fueros y me hubiera puesto yo para que me investiguen”.

¿Cuál fue el objetivo del acto de ayer?

“Ayer presentamos una propuesta de trabajo, también se presentó formalmente nuestra lista, esta propuesta de trabajo lo que viene a hacer era un poco segmentar los campos de acción tanto del legislativo en el Concejo Deliberante, como es el campo de acción más ejecutivo que es el Consejo Escolar, se marcaron tópicos centrales como son seguridad, trabajo, cultura, turismo, trabajo en las delegaciones, educación que son puntos muy sensibles hoy y que la verdad es que nunca son un gasto, sino que son inversión para todo un pueblo, por eso hicimos tanto hincapié en eso y obviamente también la propuesta respectiva que tuvimos con nuestros pre candidatos a consejeros escolares como son Leo Giles y María Inés Lastre, que la verdad son personas muy capaces y que tienen mucha vocación de servicio en materia educativa”.

¿Hablemos de propuestas en el sector educativo?

“En primer lugar hemos marcado una deuda histórica que hay con el consejo escolar que es la gestión de un edificio propio y no que este emplazado como se encuentra actualmente, en condiciones de trabajo muchas veces muy malas, es un lugar donde no tiene acceso una persona con capacidades diferentes o con dificultades de movilización, porque hay unas grandes escaleras, sí en la parte superior del consejo se descompone alguien o pasa cualquier cosa es muy difícil llevarlo a la planta baja y bueno es una deuda histórica que se tiene con la educación de Baradero, la falta de un edificio en el consejo escolar. Trabajar y seguir fortaleciendo todo lo que es el sistema de alimentación que brinda el consejo escolar en cuanto a comedores escolares, en cuanto a copa de leche, en escuelas rurales, en escuelas céntricas, mejorarlo y fortalecerlo, porque sin dudas nunca la alimentación de un chico va a ser un gasto, es una inversión que se está haciendo de cara a esta sociedad y muchas veces si los chicos no se alimentan en la escuela en la casa no tienen su plato de comida, eso se ve más casi siempre los fines de semana.

Por otro lado tenemos grandes auxiliares y un personal auxiliar de educación muy bueno, pero muchas veces están en condiciones laborales precarias, porque no hay pases a planta permanente y todo eso es un tema que se está trabajando como parte de las propuestas, obviamente también buscar fortalecer y mejorar la distribución del fondo educativo eso también desde el concejo deliberante y desde el consejo escolar, porque entendemos que muchas veces la distribución de este fondo no se da de manera equitativa o se especula mucho su utilización entonces es algo que queremos darle más transparencia, porque los recursos están, muchas veces falta voluntad”.

¿Cuál es el perfil político de Juan Ramos?

“El perfil de Juan Ramos es el que la gente ve, primero yo no tengo vocación de ser una persona que quiera poner palos en la rueda, sino que tengo vocación de ayudar a co gobernar al gobierno que sea- del color que sea- siempre y cuando que sean políticas que sean beneficiosas para mi pueblo y para mi tierra, ese es el primer punto que voy a plantear, obviamente que voy a decir lo que está mal y voy a decir lo que esta bien, yo no entiendo a la política como peleas personales, las entiendo como diferencias políticas en cuanto a la manera de implementar una ordenanza, en cuanto a la manera de implementar un proyecto o en la manera de desarrollar una forma de gobierno y eso es lo que voy a plantear, porque eso es lo que se ve. Yo entiendo hoy que los Concejales no sirve que estén seis horas, siete u ocho sentados en una banca, lo que hoy necesita un concejal primero es caminar las calles de Baradero para interiorizarse cual son los problemas que tienen los vecinos, porque si nosotros no sabemos la problemática que hay en la calle, en las delegaciones, en el campo, en la zona de islas, que vamos a legislar si estamos totalmente desorientados de lo que esta pasando en las calles de Baradero. El concejal no puede hacer una ordenanza escuchando una radio o leyendo un diario digital, lamentablemente no es así, tiene que caminar y escuchar a la gente”.

¿Muchos concejales dicen que están limitados en su accionar por el lugar que ocupan?

“Yo al vecino le aclaro, yo no te puedo prometer una obra publica, ni determinada gestión de pavimentación porque eso no es el rol legislativo, pero si voy a legislar para que las cosas salgan bien y para que la ciudad de Baradero este adecuada para lo que necesita en este siglo XXI y en este año 2017 en materia legislativa y vas a tener una persona que te va a acompañar y un grupo humano que esta acompañándome y que va a estar acompañándote como lo hicimos desde el 10 de Diciembre de 2015 cuando muchos se fueron a la casa y nosotros entendimos que la construcción política estaba en la calle y lo demostramos con hecho”.

¿Los lineamientos partidarios muchas veces son limitantes, por eso el vecino se pregunta qué bandera van a enarbolar, la de Baradero o la del partido político por el cual van a la elección?

“La mayoría de este grupo humano es gente nueva, que no vive de la política, gente con vocación de servicio, todos venimos trabajando en diferentes espacios, instituciones, pero que tenemos la mejor de todas las banderas puestas en nuestra cabeza que es la de Baradero y la de trabajar por nuestro pueblo en primer lugar. Hoy lo que la gente necesita es un concejo deliberante abierto, participativo, democrático y que pueda escuchar a todos, yo la realidad a los fanatismos lo dejo de lado porque realmente no es mi forma de ser, si obviamente tengo clara mis condiciones ideológicas y mi sentido de pertenencia hacia donde yo me siento representado, pero eso no quiere decir que yo no pueda juzgar lo que esta bien o lo esta mal y mucho menos jamás cerraría la puerta al dialogo, porque yo en el dialogo me enriquezco. Nosotros venimos a plantear una propuesta abarcativa y de largo alcance en Baradero, no nos quedamos solamente en una elección de medio término como es 2017, la vocación de servicio no se pierde sea el resultado que sea y eso es lo que vamos a demostrar como lo hemos hecho hace dos años.”