Ramos: “logramos representar a un sector de la población”

El equipo del Frente Justicialista “Cumplir”, encabezado por Juan Ramos, obtuvo en nuestra ciudad 1700 votos, una cifra importante teniendo en cuenta los votos obtenidos por Randazzo y por tratarse de una fuerza política nueva en la ciudad.

Si bien quedaron a poco mas de 1000 votos del piso para acceder a una banca, Ramos dijo sentirse conforme y que seguirán trabajando para hacer crecer esta opción política joven en Baradero;

¿Qué balance haces de la elección?

“Creo que hicimos un gran elección en lo personal y además en lo grupal la evaluación que pudimos hacer es que 1.700 votos hemos conseguido, es decir 1.700 baraderenses confiaron en nuestra propuesta, hemos mantenido el mismo número de votos que en las PASO, que es un dato la verdad que muy importante, logramos representar a un sector de la población, salimos constituido como la 4ta fuerza política de Baradero y hemos generado un espacio que tiene obviamente un presente y un futuro muy importante en Baradero y seguiremos trabajando por ello. Felicito a todas las fuerzas que han participado, todos seguramente lo han hecho con las mejores de las intenciones para trabajar por Baradero, la gente ha elegido y felicito también a Rosana Fallet y su equipo que ha hecho una elección loable y maravillosa, han logrado por medio de su acción representar a más de diez mil vecinos de Baradero que han apostado y han dado un voto de confianza a una gestión para qué continúen por el camino que van, nosotros de nuestro espacio hacemos la misma lectura que más de 1.700 baraderenses han confiado en la juventud, en la renovación y en actores nuevos para empezar a formar una nueva mayoría para Baradero y que en ese camino seguiremos trabajando de cara a los viene que sin dudas es seguir trabajando en propuestas, en hechos reales y sobre todo mantener una coherencia ideológica, política en el tiempo, como la hemos mantenido siempre”.

¿Cristina convocó a la unión del peronismo, ustedes se van a sumar?

“No, nosotros siempre vamos actuar con coherencia como nos hemos manejado siempre, nosotros unidos y amontonados nunca lo hemos evaluado, vamos a respetar obviamente lo que decida el grupo y la mayoría, somos un equipo importante de personas del que todos tienen voz y voto, pero siempre la coherencia por sobre todo y siempre que haya un objetivo claro, que sea un trabajo de cara al futuro para Baradero, uno apuesta al dialogo, a tender puentes a sentarse hablar, eso está fuera de discusión, lo que uno no avala es la imposición de nada, ni la imposición de personas, eso también está claro y lo digo y lo sostengo en el tiempo no solamente con palabras, sino también con hechos”.

¿Fueron favorecidos por el arrastre de la lista sabana?

“En nuestro caso personal nuestros votos fueron superior al de Florencio, son votos genuinos nuestros, la gente nos ha acompañado y respaldado en lo local mucho mas del arrastre que uno pude llegar a tener de la lista sabana, de hecho más de la mitad de las boletas nuestras fueron cortado individualmente lo que indica que quienes votaron fueron fieles a nuestra forma de trabajar”.

¿Como sigue este lindo grupo que armaron?

“Como siempre, yo no paro un segundo en seguir trabajando, hablando con otros sectores también que no son algunos de los que estábamos mencionando y que también son parte del justicialismo o actores que están comprometidos con Baradero en diferentes puntos, nosotros seguimos trabajando no solo pensando en el 2019, sino pensando en la coyuntura diaria de Baradero que también necesita que exista una oposición”.

“Terminaron las elecciones y todos estamos trabajando en nuestras actividades, ninguno vive de la política, uno participa para aportar a Baradero, a su ciudad, a su gente, a su tierra un poco de lo cree que al pueblo le falta, pero la gente eligió y uno es respetuoso de eso y vamos a seguir trabajando en el camino que veníamos siempre hablando, siempre tendiendo puentes y tratando de que justamente en algún momento la juventud pueda tener algún rol protagónico dentro de la estructura política local.”