Ramos: “nos faltan muy pocos votos para estar ocupando una banca”

El joven candidato del Frente Justicialista, Juan Ramos, habló sobre diferentes temas relacionados a la ciudad y a su candidatura a concejal por Cumplir.

Ramos, se refirió a los motivos por los cuales eligió ir por fuera del carossismo y si bien dice no arrepentirse de haber trabajado en el gobierno de Aldo Carossi, trata de diferenciarse haciendo hincapié en la gente incorporación de gente joven.

Juan Ramos, ganó la interna y se sumó a su lista otro joven dirigente del Movimiento Evita, Santiago Erroz, su boleta suma gente nueva en la política y está a pocos votos de acceder a una banca;

La gente te relaciona con la gestión de Aldo Carossi, ¿Que tenes para decirles?

“Nosotros somos en primer lugar somos una nueva generación, una generación joven, una generación que irrumpe en la política porque entiende que la política es vocación de servicio, es brindarse al otro y trabajar por el bienestar de su pueblo que es lo que a nosotros nos identifica. Y cuando me quieran adjudicar que estuve en el Carossimo, yo lo reconozco, no lo niego, yo la verdad que desempeñe un rol que fue festejar los 400 años de nuestra ciudad y poder participar de la organización del festival mayor, lo hice con orgullo y lo volvería hacer 1000 veces, sin importar la bandera política porque lo que me importó fue trabajar por y para mi pueblo, pero hoy entiendo que la política es organización, hoy entiendo que la política de Baradero necesita del aporte de la juventud, las fuerzas, las ganas, la idoneidad, las ideas y el compromiso, pero sobre todo la coherencia ideológica, porque muchas veces vemos hoy que cualquiera puede criticar, pero si uno recurre el panorama político local en Baradero rápidamente ve que no hay coherencia ideológica en los últimos 20 años en muchos de las actores políticos, que rápidamente han saltado de una lista a otra o de un partido al otro y no han sostenidos su ideales, entonces eso me perece que es lo que no trasmite seriedad en la política, es lo que descalifica a la política, es lo genera muchas veces el descreimiento de la sociedad, porque un tipo que hace 20 días defendía una ideología y que hoy te puede decir no ahora que votar esto otro, cambian de bandera más rápido de lo que se cambian para ir a dormir, me parece que ahí hay un problema estructural político en Baradero, que es lo que genera que la sociedad descrea a la política, la falta de coherencia y el sentido de pertenecía en el tiempo”.

¿Quedaron muy cerca de acceder a una banca?

“Aproximadamente un 10 % del padrón o un 9% con 1800 votos, hoy con Santiago en nuestra lista, trabajando en conjunto, ocupando el tercer lugar, nos permitimos soñar con un Concejo Deliberante con jóvenes adentro, con coherencia, con Concejales que caminen la calle, que escuchen al vecino y que presenten proyectos que estén a la altura de lo que demanda Baradero en el año 2017 y hoy sentimos que estamos muy cerca eso, nos faltan muy pocos votos para estar ocupando una banca en el Salón de la Democracia y apostamos a que la sociedad de Baradero apueste a la renovación política, que el peronismo se sienta también identificado con esta nueva renovación, que no es todo es lo mismo y que los sillones no son eternos, no hay que apostar a esos políticos que están atornillados que quieren siempre estar, la renovación es saludable para la democracia, para la estructura partidaria y sobre todo para las nuevas ideas en la ciudad. Hoy justamente la lectura que debe imponerse, es esa lectura que no solamente lo que pienso es lo que vale, sino que hay que aprender a escuchar al otro, aprender a tender lazos, aprender a tender puentes y en ese dialogo, en ese puente encontrarnos con el otro para construir la alternativa que la mayoría de Baradero se sienta representada”.

¿Como están encarando esta parte final de la campaña?

“La campaña pasa primero por la coherencia de lo que uno ha hecho siempre y lo sigue sosteniendo, yo soy joven, represento por la juventud, me siento identificado con la juventud y entiendo justamente que la juventud es presente, no es futuro y como presente que somos, participamos obviamente valorando la experiencia de las otras franjas etarias y de los adultos que componen el espacio Cumplir, en el cual uno encabeza esta lista y nosotros seguimos trabajando como lo hicimos siempre caminando las calles, escuchando al vecino, estando en los barrios, si algún barrio no llegué que el vecino se intente comunicar conmigo que ahí voy estar, estamos siempre abiertos a escuchar cualquier tipo de reclamos, de situación o de problema y tratar de aportar nuestra solución por medio de un proyecto, por medio de un pedido de informes o por medio de trabajar en conjunto codo a codo con el vecino y eso lo seguimos haciendo”.

¿Tenes alguna encuesta realizada?

“Nunca tuve una encuesta anteriormente, ni la voy a tener ahora, nosotros no hacemos política en base a calculadora o encuesta en la mano, sino a convicciones de que estamos haciendo lo correcto y eso me parece que es la mejor sensación que uno tiene que tener cuando uno hace lo mejor para su pueblo, para su gente y realmente está trabajando para que el día de mañana la familia de uno pueda encontrar una ciudad un poquito mejor que la que encontró cuando llegó a este mundo y por eso trabajamos y sostenemos el trabajo en el tiempo.”

¿Venis presentando proyectos en el HCD, como surgen y por qué?

“Con Omar Pederiva Presidente del CEJUPEBA, hemos presentado un proyecto, que hace alusión un poco a la necesidad de esos 6.000 aproximadamente jubilados que hay en Baradero. Este proyecto viene un poco a resguardar a los jubilados, a los adultos mayores con la creación de un programa de protección al adulto mayor, por medio de un sistema simple que es la adquisición por parte del estado municipal de un botón anti pánico para ser entregados a los diferentes adultos mayores que vivan solos o en pareja, ya que muchas veces los dispositivos móviles como los celulares digitales les cuesta mucho manejarlo o se les complica a veces utilizarlos rápidos ante una emergencia, en cambio el botón anti pánico es un dispositivo que tiene un sistema de geolocalización, lo que permite rápidamente identificar de donde viene la alarma, ya sea por incendio, por un accidente o por una emergencia de inseguridad- un hecho delictivo-, donde apretando un botón rápidamente en el centro de monitoreo aparecería una señal indicando con exactitud de 10 metros de diferencia, quien es la persona, porque va a estar registrado a nombre de una persona el aparato que está utilizando al sistema de alerta, a lo cual la policía en este caso rápidamente podría acudir para darle respuesta al vecino que lo está demandando. Entonces me parece que es una opción no muy costosa, mas teniendo una tasa de fondo de seguridad como tiene Baradero- que también ha sido pionera con esa tasa- que le brindaría este recurso a los adultos mayores que son la franja hectárea más vulnerable en la sociedad ante los hechos delictivos, ante las entraderas, los cuentos del tío o lo robos violentos a mano armada que por lo general sufren. Estamos brindándole al ejecutivo una herramienta más para combatir el delito, para proteger a nuestros adultos mayores para aportar un granito de arena a la conducción de un Baradero con más oportunidades para todos”.

Han estado en Alsina, ¿Siguen recorriendo los barrios?

“Nunca dejamos de hacerlo, a la semana de las PASO seguimos trabajando, no aparecimos ahora.

Por ejemplo, terminamos la tarde del sábado realizando una actividad de recreación familiar en Alsina.

Hermosa jornada con Baile, juegos recreativos, inflable, merienda y mate con los vecinos que se acercaron a compartir la tarde. Son acciones como estas permiten seguir hablando y conociendo los problemas de nuestros vecinos. Las delegaciones son Baradero y entre todos podemos construir un presente diferente”.