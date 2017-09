Ramos pide declarar la emergencia en seguridad Ciudadana en Baradero

Esta mañana el espacio CUMPLIR, presentó en el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad un proyecto para declarar la Emergencia en Seguridad Ciudadana y convocar a un Comité de emergencia en Seguridad, para que inmediatamente de respuestas a los problemas de inseguridad que azotan a nuestra ciudad.

En la fundamentación el espacio liderado por Randazzo, dice, entre otras cosas;“Los últimos hechos delictivos en Baradero, fueron cometidos bajo diferentes modalidades, esto advierte la necesidad de adoptar medidas tendientes a abordar el problema de la inseguridad de una manera Integral.

Es preciso señalar que está problemática, se ha constituido en uno de los temas de mayor preocupación en nuestra sociedad. Por Lo cual impone la necesidad de adoptar nuevas tácticas para la prevención del delito, dado que los actuales resultan insuficientes”.

Sobre este tema y el cierre de listas para las legislativas de octubre, hablamos con Juan Ramos,

¿Por qué piden declarar la emergencia en seguridad, no es un exageración?

“En este caso nuestro proyecto va enmarcado en cuanto a los reclamos que uno ha escuchado en la calle, que vive a diario, que ve en los partes policiales, los informe de prensa que se dan sobre los hechos que van sucediendo en Baradero y si uno toma las estadísticas de hace entre diez y cinco años atrás, obviamente era impensable vivir en un Baradero como el estamos viviendo hoy con prácticamente entre cinco y siete hechos delictivos diarios, lo que da un promedio aproximado de 30 hechos semanales, de vandalismo, roturas de vidrieras, asaltos, hurtos, robos , lo que mi entender es un hecho drástico que obviamente amerita una rápida actuación, ya que hemos visto que con los métodos tradicionales no hemos podido dar respuesta a este incremento del delito que se viene dando, por eso nosotros hemos propuesto y enviado un proyecto para que se forme primero una comisión donde participen instituciones intermedias, el poder ejecutivo, el poder legislativo, la fiscalía, las fuerzas de seguridad pertinentes y obviamente todo aquel que quiera participar de la sociedad como el foro de seguridad y demás partes activas de personas que integran y están relacionadas con la temática de seguridad para dar respuesta a un flagelo q a mi entender igual que el desempleo en Baradero hoy son los dos puntos más importantes a tratar en la agenda de Baradero”.

Creo que es exagerado, que tiene un basamento electoralista; ¿te olvidas que hace pocos años, hubo muertes, incendios intencionales de edificios públicos, jóvenes asesinados, entre otros hechos de gravedad?

“Nadie está discutiendo eso, todo lo contrario, yo por eso estoy haciendo todo un análisis de cómo la situación se ha agravado en los últimos cinco o diez años y la actualidad y como se ha incrementado la cantidad de hechos delictivos en Baradero desde el vandalismo, el hurto, el robo, hechos de violencia, el aumento de las drogas en la ciudad y son cosas que hay que decirlas y por eso a nuestro entender- de nuestro espacio- hemos presentado esto para que los Concejales puedan tratarlo, no para poner palos en la rueda, ni para criticar, estamos aportando una solución y queremos aportar soluciones, por eso participamos en política, no para hacer un crítica destructiva, estamos presentado un proyecto para que el ejecutivo tenga una herramienta más para darle respuestas a las necesidades de los vecinos de Baradero, que no son invento mío es lo que yo escucho en la calle cada vez que salgo a un barrio, cada vez que hablo con un abuelo que dice que tiene miedo de salir a la calle a hacer un mandado, cada vez que hablo con un padre que me dice que tiene miedo que su hijo vaya al boliche porque no sabe si vuelve, si le roban, si le pagan . Nosotros queremos vivir el Baradero de mis abuelos, de mis viejos, el que vos te sentabas con tu familia en la puerta y nadie te iba hacer nada, hoy te sentas y no sabes si te roban la reposera cuando estas adentro”.

¿Es verdad que muchos referentes del randazzismo se están yendo a UC?

“Justamente hoy estamos participando de una reunión de la segunda sección electoral en la que hay más de cien referentes políticos en Zarate y son todas especulaciones que se generan en el mundo político para tratar de sacar valor, para tratar de ningunear, pero Florencio es un candidato que está firme y va a seguir trabajando firme, porque entendemos que es un cuadro con mucho futuro político, el representa en este caso al partido Justicialista y el partido Justicialista tiene más de 70 años de historia. Florencio entiende que tiene un proyecto y modelo de país y apuesta a eso y nosotros creemos en lo que él está proyectando y en Baradero seguimos trabajando como siempre, si nos toca dentro del Concejo Deliberante lo haremos, sino lo haremos desde el llano como lo hemos hecho siempre”.

¿Como quedó compuesta la lista con la incorporación de Santiago Erroz?

“La lista la encabezo yo , luego está la doctora Murias y en el tercer lugar aparece Santiago Erroz, que es parte activa de este equipo y también es parte de esta renovación política de Baradero, creemos que esta es la generación que hoy intenta transformar y aportar sus conocimientos, su experiencia y su voluntad para construir un Baradero un poquito mejor cada día.”