Randazzo lanzó “Cumplir”, para competir en las PASO

En el encuentro estuvieron presentes además Julián Domínguez, Juan Manuel Abal Medina, Fernando “Chino” Navarro, Emilio Pérsico, Francisco “Barba” Gutiérrez, Leonardo Grosso, Oscar Romero, Agustín D’Attellis, la diputada provincial bonaerense Alejandra Martínez y Rodolfo Daer, entre otros.

Florencio Randazzo presentó este viernes su espacio político Cumplir, en un acto donde ratificó su intención de competir en las Paso del Partido Justicialista bonaerense.

El objetivo del encuentro randazzista, fue “poner en conocimiento de la gente que hay un espacio dispuesto a competir en las Paso del frente que el Partido Justicialista constituya y que va a llevar como candidato a senador a Florencio Randazzo”.

En el encuentro estuvieron presentes además Julián Domínguez, Juan Manuel Abal Medina, Fernando “Chino” Navarro, Emilio Pérsico, Francisco “Barba” Gutiérrez, Leonardo Grosso, Oscar Romero, Agustín D’Attellis, la diputada provincial bonaerense Alejandra Martínez y Rodolfo Daer, entre otros.

“Algunos creen que las Paso son obligatorias para los ciudadanos que tienen que votar un domingo; son centralmente obligatorias para los partidos políticos, porque si algún sector quiere participar no tienen forma de impedir que eso sea. No creo que la expresidenta esté fomentando algo así, me parece que son algunos que quieren ser más papistas que el Papa”, resumió Abal Medina al referirse a la chance de que la ex mandataria se presente por fuera del PJ.

Además de Katopodis, también estuvieron para apoyar a Randazzo otros intendentes, como el de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca. Una fuente cercana a Katopodis contó que una de las frases del intendente de San Martín ante los dirigentes randazzistas fue: “Somos un equipo que quiere salir a comerse la cancha y el equipo de enfrente es (Mauricio) Macri”.

Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, arengó al salir de la reunión randazzista: “Como dice Florencio, vamos a cumplir, vamos a ir a las Paso y vamos a ganar”.

“La idea nuestra es ir a una Paso dentro del peronismo. Si desde otro espacio pretenden abandonar el partido y jugar sin el sello, este espacio seguirá jugando dentro del Partido Justicialista y no se va a mover de ahí”, dijo el economista Agustín D’Attellis, quien planteó diferencias entre el sector de Randazzo y el que apoya a Cristina: “Este sector tiene como particularidad que hace muchas críticas de lo que fue la gestión anterior, en la ultima etapa. Hay otros espacios que no se si harán la crítica internamente, pero no pareciera”, puntualizó. (InfoGEI) Mg