Randazzo ratificó que juega y pidió que saquen a los K del PJ

El peronismo está que arde. Luego de que CFK anunciara la conformación de un frente propio, el ex ministro del Interior envió una misiva al PJ, en la que pidió que quienes se sumen a “Unidad Ciudadana” se pidan licencia del partido.

El ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, cantó retruco. Luego de que las autoridades del PJ le enviaran una carta en la que avalaron su participación en las elecciones por adentro de la estructura del partido, envió una dura respuesta.

No sólo ratificó sus intenciones de jugar, sino que también pidió que quienes integren el frente “Unidad Ciudadana” (liderado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner) se pidan licencia del partido. Palabras más, palabras menos: no los quiere adentro.

“En el hipotético caso que alguno de los partidos políticos que integraron el Frente para la Victoria constituyan otro frente o alianza con exclusión del Partido Justicialista, deberá solicitarse la inmediata licencia de aquellos miembros de la Junta Electoral Partidaria y Apoderados que adhieran o se dispongan cumplir cualquier función en dicho frente o alianza por razones de lógica incompatibilidad”, señaló en el comunicado, remitido al presidente del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza.

Por último, aclara “tenga bien a concretar los detalles referentes al uso de las instalaciones partidarias, máxime ante la hipótesis referida, debiéndose extremar el resguardo y uso de los bienes propiedad del Partido Justicialista”.

Cabe destacar que este martes, el PJ bonaerense sacó un comunicado donde le dio luz verde a Florencio Randazzo para que se presente por dentro de su estructura partidaria, pero al margen de la alianza electoral que amasaba el kirchnerismo con CFK como candidata y que finalmente fue bautizado con el nombre “Unidad Ciudadana”.

El texto estaba firmado por la apoderada del Partido Justicialista Provincia de Buenos Aires, la doctora Patricia García Blanco, y tenía el aval del exintendente matancero, Fernando Espinoza que, de sumarse al frente que lidera CFK, deberá pedirse licencia, si el partido hace lugar a la exigencia de Randazzo.