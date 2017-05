Randazzo: “siento la obligación de ser candidato”

En un video compartido por el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, en redes sociales, el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, habló de sus intenciones de competir en las próximas elecciones.

El ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, habló de sus intenciones de competir en las próximas elecciones legislativas, durante un diálogo con el padre “Pepe” que fue publicado por el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, en su cuenta de Twitter.

“Siento la obligación de ser candidato”, dijo el “Flaco” en el video que fue filmado en la tarde del miércoles, durante una visita realizada a la capilla de La Carcova, en José León Suárez.

“Después de escucharte a vos, de escuchar a sectores que han perdido el trabajo, sentimos la obligación de ser candidatos. Tenemos un compromiso militante. Somos tipos que abrazamos la política como vocación de servicio”, aseguró Randazzo.

De este modo, el exfuncionario confirmaría las versiones que indican su intención de jugar en las internas del peronismo bonaerense, en especial, luego de que días atrás haya quedado en evidencia la división entre los intendentes que impulsan su postulación y quienes siguen vinculados a la ex presidente Cristina Kirchner.

Se trata de los jefes comunales Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Walter Festa (Moreno), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Ariel Sujarchuk (Escobar), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Santiago Magiotti (Navarro) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz), que decidieron ausentarse de la reunión a la que esta semana habían convocado el presidente del PJ provincial, Fernando Espinoza, y los líderes de La Cámpora.

Si bien el encuentro buscaba profundizar la unidad del espacio, trascendió que este grupo no quería compartir un acto con el líder del partido Miles, Luis D’Elía, el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex vicegobernador, Gabriel Mariotto. (InfoGEI) Ga