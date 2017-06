Ravettino: “estamos trabajando por una nueva organización del Partido Justicialista en Baradero”.

Varias agrupaciones peronistas, vinculadas al kirchnerismo están trabajando para conformar un frente electoral con una lista que los represente y los diferencie el carossismo en Baradero. Ellos buscan un cambio generacional , mayor debate interno y compromiso social.

Muchas reuniones al respecto se están llevando a cabo antes del cierre de las alianzas pero están decididos a ir a internas en agosto contra la agrupación que manejó el PJ durante 25 años.

Daniel Ravettino, referente de La Campora, habló sobre este y otros temas con BTI.

¿Cómo ves la situación del país y que está haciendo la agrupación?

Nosotros a fines del 2016 definimos líneas de trabajo, poniendo el cuerpo y militando en función a lo que se venía con el gobierno de Macri porque veíamos que se venía un ajuste tarifario muy importante, junto con el tema de los despidos y el precio de los alimentos. Lamentablemente no nos equivocamos con el diagnostico. Por eso estamos ayudando a los más necesitados y preparándonos para ser una alternativa”

¿Es verdad que se presentarán con lista propia en las PASO?

“Nosotros veníamos conversando la idea de una nueva conducción del peronismo en Baradero, la verdad que no hemos tenido la posibilidad de dialogo con quienes dirigen el PJ. No ha tenido el partido una actitud de convocar al debate.

Hablamos de querer volver, de una cantidad de cosas que nos oponemos a este gobierno y vemos que hay una ausencia por parte del oficialismo del partido. Nosotros queremos ser una voz de todos esos peronistas de Baradero que no se sienten representados por quienes conducen en PJ en nuestra ciudad”.

Es decir que no coinciden con el carossismo y buscan una renovación, ¿son ustedes solos o un frente electoral?

“La idea es presentar una lista alternativa, estamos juntando los avales, que nos sorprendió el nivel de adhesión, estamos trabajando juntos con Quique Dezio y otros compañeros de la Nestor Kirchner, con Germán Braillard de Nuevo Encuentro y muchos compañeros mas. Estamos en dialogo con Rodolfo Lacabanne del PS, los chicos de la Juventud Peronista, con La Varadé, entre todos queremos constituir un Frente Electoral que exprese lo que es la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Pensando en Baradero y una nueva forma de organización política que creemos que es necesaria para esta nueva Argentina, porque venimos de perder una elección y los problemas son otros y la responsabilidad nuestra es unificarnos con todos los compañeros que pensamos muy parecido y fundamentalmente una nueva organización en Baradero del Partido Justicialista”.

¿Lista con nuevos nombres o viejos conocidos?

“Queremos presentarle a los peronistas y vecinos en general la mejor lista con gente nueva, porque se impone un cambio generacional con jóvenes y no tan jóvenes que se han incorporado a la política a partir del kirchnerismo.

Iremos a una elección interna con los sectores con los que venimos teniendo diferencias, vemos que en el debate hay muchas descalificaciones personales en las que nosotros no hemos entrado ni con el oficialismo ni con nadie”.

¿Por qué se vincula a La Campora con la violencia?

“Quien instala que La Campora es violenta es el Grupo Clarín, somos una agrupación con más de 100000 militantes con representación en todo el país, hemos realizado una enorme cantidad de actos y nunca tuvimos un hecho de violencia”.

¿Las denuncias de corrupción no son reales?

“La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué CFK sigue teniendo la adhesión popular que tiene? y es porque la gente ya no les cree y además no le han podido probar absolutamente nada y han hablado mas este año y medio de Cristina Kirchner que de otra cosa. La acusación de que el Kirchnerismo se robó todo no empezó desde que esta Macri. Acá la realizad es que hubo un gobierno que siempre defendió los intereses del pueblo y los trabajadores, que dejó un 5,7% de desocupación y un país desendeudado”.

¿Pero López, Jaime, Báez, Milani y otros tantos están presos, o sea que corrupción hubo?

“Los hechos de corrupción denunciados tienen que ser investigados, la AGN (Auditoria General de la Nación) que es el organismo de control de las gestiones donde están representados todos los partidos políticos, dijo hace tres meses que está totalmente clara y transparente la administración de esos 12 años de gobierno, y lo tuvo que publicar el grupo Clarín, pero lo sacó en la pagina 18 en tres párrafos. Nosotros sabemos bien contra quienes peleamos, antes se gobernaba en casa de gobierno y hoy se gobierna en otros lugares porque el poder está en manos de los grupos económicos y eso es algo que los vecinos lo ven cada día.

Yo no sé si existe otro caso de una dirigente política tan maltratada, violentada, calumniada, insultada como Cristina, y que cuenta con tanta adhesión popular, quizás se asemeje a lo que pasó con Eva Perón.

Nosotros entendemos que muchos argentinos estén confundidos por estas cosas y también fueron confundidos por un Presidente como Macri que dijo que no iba a devaluar, que no habría ajuste y que no iban a despedir a nadie. Y fue una mentira total”.