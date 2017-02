Reabrió con éxito el Museo de la Música con una muestra

Estuvo abierto hasta el 19 de febrero. fue visitado por muchisima gente en los amplios horarios dispuestos por Julio Perez para atender personalmente a la gente. El objetivo está puesto en lugar que tenga un lugar estable.

Con el auspicio y el apoyo del municipio y la organización del baraderense Julio Pérez, en el Centro Cultural “Arturo Umberto Illia” se concretó la reapertura del Museo de la Música Popular Argentina e Iberoamericana luego de, nada más y nada menos que 12 años.

El Museo contó con la particularidad de ser una actividad interactiva desde el primer día, donde se conjugaban la exposición de elementos pertenecientes a distintos artistas, músicos, poetas, bailarines con la actividad musical propiamente dicha, sobre un escenario montado a tal efecto, la cual fue y es característica y estandarte, definiendo al Museo de la Música como el primero y único en su estilo y forma en Iberoamérica.

Más de 1200 artistas de todos los estilos, géneros y épocas pasaron por el escenario “Noemí Tato” del Museo de la Música, dejando como testimonio su paso y su apoyo con elementos que pertenecieron a su historia personal o de familiares.

Luego de más de una década, el Museo reabrió sus puertas y la significancia del mismo se vio reflejada a través de la emoción de la familia Pérez y de las autoridades municipales encabezada por la intendente Fernanda Antonijevic, acompañada del secretario de gobierno Martín Genoud; del secretario de cultura, turismo, educación y deporte Marcos Barlatay y del director de cultura Julio Ávila.

Críticas a la gestión anterior

Fue el propio Pérez quien se encargó de recordar los obstáculos que tuvo que afrontar durante la gestión carossista. “Creyeron que nos habían sepultado pero no se dieron cuenta que éramos una semilla”, señaló el impulsor del Museo de la Música y a pesar de no dar nombres fue muy contundente y claro: “Desde este mismo lugar, los que estaban antes, se encargaron de difamarme”. Fue una obvia alusión a Jorge Romero (exdirector de Cultura) y Diego Gallardo (exsecretario de Cultura y Turismo). “Ahora volvimos al mismo lugar donde antes nos echaron y durante todo estos años de ausencia no nos escucharon”, expresó Pérez quien agradeció la posibilidad que el Museo de la Música tenga presencia durante las noches festivaleras con la exposición en el Centro Cultural. Mientras tanto sigue en pie la idea de contar con un lugar permanente para que el Museo de la Música recobre por completo su esplendor.

Nuevos objetos

Con motivo del regreso del Museo descubrieron dos adquisiciones. Una, el pantalón que usó “El Potro Rodrigo” en su presentación en el Luna Park donde emuló ser un boxeador. Y en consonancia con el boxeo exhibieron un segundo “trofeo”: Los guantes de Ringo Bonavena. Qué relación tiene con la música. El boxeador argentino canta el tema “Pio pio pa”.

Publicado por Semanario La Autentica Opinión