Renunció la ministra de Salud bonaerense

Esta tarde Zulma Ortiz se alejó del cargo que ocupaba. Sería reemplazada por Andrés Scarsi, quien fuera su jefe de gabinete. Es la tercera renuncia que sufre la gobernadora María Eugenia Vidal.

En plena crisis sanitaria, luego de 19 meses de gestión, renunció la ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz. La funcionaria presentó su renuncia esta tarde y adujo “motivos personales”.

Esta nueva baja golpea a la gobernación bonaerense que también debe afrontar la salida del director del SAME, Gabriel Sánchez Zinny, para reemplazar otro “bache” de la gestión, que se producirá con la salida de Alejandro Finocchiaro de Educación.

Según anticipó Infocielo, el reemplazo de Ortiz será Andrés Scarsi, quien fuera su Jefe de Gabinete durante los primeros meses de la gestión, hasta que renunció para asumir como Viceministro de Salud de la Nación.

Scarsi -dirigente de confianza de Néstor Grindetti, intendente de Lanús- es médico diplomado en Salud Pública en UCES. Entre sus pergaminos se destacan ser secretario de Salud del Municipio de Lanús, Director General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anteriormente, asesoró en diferentes áreas del mismo Ministerio durante más de tres años.

La ex ministra afrontó varios rumores de renuncia. Asimismo, durante su gestión no logró revertir el complicado estado de la infraestructura y tampoco mejoró las prestaciones de los 80 hospitales de la provincia.

Ortiz comenzó pagando los costos de discontinuar una de las políticas que más frutos le dio a la gestión del ex gobernador Daniel Scioli, como son las Unidades de Pronta Atención, un eslabón perdido entre una guardia hospitalaria y la sala de primeros auxilios que logró instalar con éxito en distintos puntos del mapa bonaerense.

Además de algunas rispideces con la UCR, la ex ministra de Salud también cosechó enfrentamientos con el núcleo duro dentro del propio Gobierno, que encarnan el ministro Joaquín De la Torre y el ex secretario de Legal y Técnica -hoy procurador general- Julio Conte Grand. A esos dos funcionarios se los señala por la marcha atrás que Ortiz debió dar a la adhesión al protocolo de aborto no punible, en octubre de 2016, que motivó los más fuertes rumores de alejamiento.

La de Ortiz, la única ministra mujer del equipo de Gobierno, es la tercera renuncia en el gabinete de María Eugenia Vidal, luego de que desistieran de sus cargos el titular de Infraestructura, Edgardo Cenzón, y el de Justicia, Carlos Mahíques. (InfoGEI) Ad