Repudian expresiones descalificatorias de Carossi hacia la Intendente

El Concejo Deliberante aprobó anoche una resolución repudiando las expresiones del ex intendente Aldo Carossi hacia la Jefa Comunal Fernanda Antonijevic, cuando en una entrevista por FM Laser, al referirse al conflicto de Ingredion, utilizó de manera metafórica con claras intenciones descalificatorias, la frase “si tiene miedo que se dedique al Corte y Confección”.

En una sesión donde estuvieron ausentes, Depauli, Houriet y Pousa, el proyecto presentado por la Junta Vecinal Cambiemos fue aprobado por mayoría, ya que contó con los votos en contra de Sanzio y Oliveri, las abstenciones de los ediles del Frente Renovador Peronista, Paniagua, Morales, Marchione y Elmer de la Agrupación Carrillo.

Votaron afirmativamente, Di Pasqua, Tineo, Olmos, Martinez, De Vincenzo, Maroli y Cárdenas.

Al respecto de este proyecto el concejal Esteban Sanzio manifestó; “no podemos permitir que un tema tan sensible se banalice o se utilice por un espacio político políticamente porque les conviene en base al proceso eleccionario que estamos por tener en el corto tiempo. Saben muy bien los concejales que llevaron adelante esta iniciativa que se está jugando con este tema, porque también sabemos bien lo que el ex intendente quiso manifestar, en ningún momento habló o criticó la actividad noble que mencionó, como tampoco criticó a las mujeres o la genero. Porque saben los concejales que deben manejar una agenda distinta con algunos medios de comunicación para tapar el desastre que está ocurriendo en Baradero, presentan esto para no discutir las cosas trascendentales, entendemos que cuando presentan esto deberían ponerse colorados, darles un poco de vergüenza, nosotros entendemos como violencia otras cosas, como que haya trabajadores que hace 14 meses que no cobran el salario, violencia es que recién hoy después de 17 meses de gestión, los alumnos y educadores de la escuela 7 puedan ingresar al establecimiento, que la Presidente del Consejo Escolar reconozca que hay más de 1000 pibes a los que se le debe dar de comer, que se le haya mentido a los trabajadores que hacía 40 días que estaban llevando un reclamo legitimo para defender compañeros despedidos. Esto se utiliza para evitar discutir el engaño, la falta de respuestas. Por eso nosotros entendemos que en vez de jugar a la política barata, deberían agarrar, tomarse de las manos y si escribir un repudio en contra de la intendente que va a quedar en la historia de Baradero, como la intendente que no hizo nada para evitar el cierre de fabricas que fueron emblemáticas en nuestra ciudad…”

Por el oficialismo una de las voces que se refirieron a este tema fue la edil Tineo; “Me duele que se tome esto como una cosa más, esto es violencia de género y hoy es un delito. Me duele que un concejal que tiene una familia, reemplace para justificar una violencia a la mujer, no solo a la intendente. Porque tomar como referencia y bajarla de categoría a la profesión de corte y confección si es violencia hacia muchas mujeres que viven y han vivido de eso. Acá nadie se está olvidando del problema de los trabajadores, esto es una cosa completamente distinta y bien clara…” Argumentó, entre otras cosas, la concejal Irma Tineo.

El debate continuó por dos carriles, para la oposición, en especial el Carossismo siguió por la línea de la violencia vinculada a la crisis laboral y el aprovechamiento político de estos dichos del ex intendente, pero jamás dijeron que se equivocó, ni pidieron perdón, algo tan simple como eso que en realidad los enaltece a ellos y su referente.

El oficialismo, se mantuvo en repudiar estas expresiones, sin olvidar la problemática y sin mezclar los temas.

Los demás bloques, a excepción de Di Pasqua, curiosamente se obtuvieron de votar.

Proyecto de resolución:

Visto los dichos emitidos por el referente del FPV, Aldo Mario Carossi, que expresan: “Si tiene miedo que se dedique al corte y confección”, en clara alusión a la actual Intendente Municipal, Dra. Fernanda Antonijevic, y

Considerando

Que nuestra patria ha crecido al ritmo de voluntades que desarrollaron actividades tan genuinas y dignas como lo es ésta, que hoy refiere tan despectivamente el ex funcionario, y que contribuyeron al sostén de tantas familias por generaciones.

Que el ex funcionario se ha manifestado del mismo modo en otras ocasiones, hacia las mujeres de la familia de la Intendente, al referirse a la actividad que desempeñara su abuela administrando un kiosco familiar y lo hace ahora con la labor que tan dignamente desarrolla la madre de la misma como tantas otras mujeres de nuestra comunidad.

Que la violencia de género persiste en la estructura social impulsada, tantas veces, por frases lamentables como éstas que reproducen patrones estigmatizantes .

Que las mencionadas expresiones han sido un patrón reiterado,( ya que hay antecedentes de reacciones intempestivas y violenta de esta persona), manifiestan una baja tolerancia a la frustración, compatible con una personalidad violenta.

Que estas actitudes naturalizan y promueven la desigualdad y la violencia de género.

Que ante la desigualdad de género como realidad cultural se impone la firme decisión de todos los estamentos sociales para la instalación de una contracultura basada en la equidad. Lejos de ello estamos cuando se intenta minimizar o morigerar los actos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Que de poco valen las marchas, y las declaraciones, los gritos y los ruegos por #NiUnaMenos si no condenamos desde cada espacio social las conductas que naturalizan la violencia.

Que los actos discriminatorios están debidamente tipificados, y penalizados en las normativas dispuestas por la Ley 23592 de Penalización de actos Discriminatorios, y Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

Por lo antes expuesto y en uso de sus atribuciones el Honorable Concejo Deliberante de Baradero elabora para su aprobación la siguiente Resolución

Art. 1

Repudiar enérgicamente los dichos del ex intendente Aldo Mario Carossi y sus manifiestos agresivos, violentos y peyorativos

Art. 2

Destacar la dignísima labor de las trabajadoras del Corte y Confección, trabajadoras que por generaciones han contribuido al sostén familiar de nuestra comunidad.

Art.3

Mantener, desde el rol de referentes sociales, un estado de alerta permanente, visibilizando conductas que evidencian descalificación y vulneran los derechos del género.

Art. 4

Declarar desde este Honorable cuerpo legislativo, el total repudio a toda manifestación que impliquen y/o sugieran conductas violentas en general y hacia la mujer particularmente.

Art. 5

Bregar por el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

Art. 6

Visibilizar éste , y cada uno, de los actos de violencia a fin de sensibilizar y prevenir con el claro objetivo de sancionar y erradicar la violencia de género en todos los niveles de manifestación

Art. 7

De forma.

Junta Vecinal Cambiemos

El lunes, el Portal Provincial www.grupolaprovincia.com, medio que “casualmente” solo se hace eco de lo que ocurre en Baradero para darle una “manito” al jubilado presidente del Partido Justicialista, replicó parte de la nota y justamente uso como título, “Carossi a Antonijevic: “Si tiene miedo que se dedique al corte y confección”

El Artículo publicado por el Grupo La Provincia es el siguiente;

//Picante//. Carossi a Antonijevic: “Si tiene miedo que se dedique al corte y confección”

El ex jefe comunal Aldo Carossi dio su opinión en torno a un nuevo conflicto laboral que aqueja a la localidad de Baradero. Disparó munición gruesa contra la actual intendente Fernanda Antonijevic de Cambiemos.

La crisis laboral sigue golpeando a Baradero. Esta vez el conflicto se originó en la planta de Ingredion, donde se produjeron disturbios y debió participar la policía. Luego, en asamblea los trabajadores refineros decidieron levantar el paro y aceptar la última propuesta de la empresa que fue entregada en la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo.

Al conflicto sumó su opinión el ex mandamás baraderense, -quien en declaraciones a FM Láser- habló de una “opereta asquerosa, a la cual han recurrido y haciendo enfrentar a la gente con los que están adentro y tomando como chivo expiatorio a 16 tipos a los cuales quieren sacarse de encima por otras razones”.

“La verdad que la participación que han tenido algunas instituciones intermedias como la Sociedad Rural y el Centro de Comercio a través de la solicitada que sacaron, poco bien le han hecho al pueblo de Baradero, además qué tienen que ver las instituciones intermedias en un conflicto del gremio y la fábrica”, agregó el peronista.

En ese tono, remarcó que “lo único que podemos hacer los que estamos afuera es colaborar, no echarle más leña al fuego para justificar la posición de una empresa, ¿cuál es el próximo paso en Baradero”.

Y enfatizando críticas hacia Fernanda Antonijevic, dijo “escuché a la intendenta decir que tiene miedo, si tiene miedo que se dedique al corte y confección, (que querés que te diga), la política y las decisiones políticas significan siempre riesgos, pero vos tenés que estar del lado de la gente, no podés estar del lado (en este caso) de la empresa, cuál es el próximo paso de la empresa en Baradero, que le den la llave de la ciudad a Refinerías, porque cuando quieras tomar una decisión en contra de ella por algún perjuicio a los vecinos, te van a decir, si me sancionan me voy, con esta actitud quedamos todos rehenes de los empresarios que la manejan”.