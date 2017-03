Resetear la vida

Reset, que en idioma inglés consiste en el Reinicio, o bien, la Reposición hacia un estado inicial, una vuelta al principio o bien un nuevo comienzo. Es es la definición de este término moderno que uso Jorge Borges en la entrevista con BTI para describir su mayor objetivo “resetear mi vida”.

Jorge, tiene 18 años, se crió en el hogar del niño y solo tiene a su madre que es discapacitada, por esa razón de pequeño ingresó a la institución y hoy ya es un hombre que hace apenas una semana comenzó a trabajar en Toyota.

La historia de Jorge, es una de tantas, que a diario se viven en este hogar que tiene Baradero y que es un ejemplo de trabajo, compromiso y por sobre todas las cosas mucho amor.

Con respuestas adultas, sin prejuicios, con mucho entusiasmo y claridad, Jorge habló de su vida, una vida difícil que el quiere resetear y empezar de nuevo.

¿Donde estudiaste?

“Estudie la primaria en varias escuelas y culmine en la escuela 26 e hice mis estudios secundarios en la escuela Juana Berisso”.

¿Por qué vivís en el hogar desde pequeño?

“Tengo mi mamá con problemas de discapacidad y ella necesitaba estar en un hogar y yo también porque no tenía familia, entonces siempre estuve con mi mamá en el mismo hogar y a los siete u ocho años me pasaron al hogar del niño, pero siempre voy a verla, la visito siempre”.

¿Que recordas de ese momento de tu vida?

“Al principio fue duro porque separarte de tu mamá de muy chico es feo, pero después me fui adaptando y yo estoy agradecido de tener 18 años y estar acá todavía, aprendí un montón de cosas, muchos valores de todo tipo”.

¿Si bien es una institución el hogar del niño se siente como una casa?

“Recibís el cariño de todos los que trabajan, de los directivos, ellos siempre están para nosotros nos ayudan y eso te hace sentir más fuerte también para poder seguir adelante.

Yo hacía una vida normal, yo salía con mis amigos, iba al boliche, me quedaba a dormir en las casas, pero existen límites como lo hay en cualquier casa”.

Llegaste a una edad donde tenes que empezar a pensar en independizarte y la gran noticia es que conseguiste un trabajo, ¿contanos?

“Yo estaba entregando curriculum y justo deje uno en la oficina de empleo y de ahí me llamaron al mes- yo estaba trabajando de repositor-y después me llamaron de una empresa de Campana para empezar hacer las entrevistas, la primera fue al otro día acá en Baradero en el correo, hice varias entrevistas y al final la semana pasada, el viernes, me confirmaron el laburo”.

¿Cuánto hace que empezaste a trabajar en Toyota?

“Ya hace una semana que estoy, la primera semana estuvimos practicando y esta semana pasó a la línea. Ahora estoy de tarde esta semana. Mi comienzo fue lindo, era muy de madrugada cuando fui, medio dormido estaba, pero estuvo bueno, a parte me tocó con un grupo de chicos demasiado buenos y se hace divertido las prácticas y las llevamos entre todos”.

¿Cuál es tu sueño?

“Quiero llegar a poder tener mí casa para llevarme a mi vieja en algún momento, cumplir un par de metas que yo tengo, entre ellas esa que es las más importantes, eso sería como que se me resetea la vida, porque quizás yo no elegí estar en esta vida pasar por tantas cosas que pase y cuando me vaya con mi mamá seria como volver a empezar, otra vez. La verdad no sé cuanto más me van a bancar en el hogar”.

¿Hay otros chicos que pudieron “resetear su vida” como decís vos”

“Hay un chico que es Agustín que es del hogar él está trabajando en una metalúrgica creo y también hay una amigo que entro a trabajar en Ingredion, él ya se independizó, ya está viviendo solo, básicamente yo me guie por los pasos de él. Yo soy solo”.

¿Qué dice tu mami de este trabajo y tus metas?

“Mi mamá se puso contenta cuanto le conte que había entrado y está orgullosa, pero también se pone triste porque sabe que voy a estar trabajando todo el día y no voy a poder visitarla siempre. Yo le digo que esto es para poder estar nuevamente juntos y que se sienta feliz de todo lo que hago”.

¿Qué otras cosas te gusta hacer?

“A mí me apasiona hacer deporte, ir al gimnasio, salir a correr, eso me libera a mí y es como que descargo”.

¿Se aproxima el momento de partir, no solo al trabajo sino también a vivir tu vida fuera del hogar, que te genera todo esto?

“Yo estoy agradecido al hogar, sino hubiese estado en la institución capaz que hoy no estaría en esa empresa, no hubiese conocido tanta gente buena y capaz, no hubiese estado en ese camino bueno como hasta ahora. Yo le había comentado mi idea a las chicas de acá y me dijeron que estaba bien, que ellos me iban a aguantar un tiempo más como para que yo pueda tener mis cosas y salir tranquilo”.