Reunión cumbre de personajes populares

Los personajes del pueblo son sin duda los mejores exponentes de nuestra cultura popular, reconocidos por todos, a raíz de su personalidad extrovertida, su actividad social o simplemente por tener el maravilloso don de ser populares.

Ellos de alguna manera nos pertenecen a todos y son parte de nuestro ADN. Algunos sostienen que los personajes deben ser reconocidos de igual manera que aquellos que aquellos hombres y mujeres que con su obra aportaron al crecimiento de la comunidad.

En la mañana del miércoles de manera casi desapercibida, algunos de ellos se concentraron en las escalinatas de la municipalidad, la convocatoria la hizo Melchor Candal con la idea de rendirle un homenaje a Héctor “El Flaco” Cáceres y a Eduardo “El Gordo” Giles, que como bien dice Melchor fue el paisano de las ocurrencias.

Allí estuvieron Candal, “la Nena”, Pelecho Bartonek, Zito Querzoli, Toto Rivas y Roberto “El Vasco” Esconjaureguy

BTI estuvo presente y luego de sacarse algunas fotos, dialogamos con Roberto Esconjaureguy quien se refirió al inusual evento:

“Estuvimos convocados esta mañana por Melchor Candal. Yo admiro profundamente las ganas de vivir que tiene Melchor con sus 87 años, jovial y siempre queriendo hacer algo para que la gente pase y se divierta, yo me sentí muy alagado porque si me considera un personaje, me da mucho orgullo ser un personaje. Junto a Toto Rivas que creo que también es un personaje, Zito Querzoli ni hablar, se fue hasta vestido del personaje de mano Santa y con el amigo Pelecho que dio su vida para la gastronomía y después ayudando tanto los días del niño, yo pienso que fue un lindo momento el que pasamos.

Se recordó a ese querido flaco Cáceres que se nos fue hace muy poco, aquel bonachón que tocaba la batería, que dejaba las calles como para peinarte y que tan amablemente paraba el transito cuando venía un anciano para que pase, en el fondo fue algo bastante emotivo porque estaba la hermana del flaco. Y también recordamos al gordo Giles que fue un gran personaje que tenía inventiva, que siempre se adecuaba con los elementos que se encontraba en aquellos tiempos para divertir a la gente en los corsos”.

¿Qué lindo recordar a gente tan querida, y cuantos se han ido ya?

“La vida es así, los años pasan, el tiempo nos corre y esta mañana traía el recuerdo de Guille Hernández que fue uno de los pilares fundamentales para el grupo nuestro, me acorde de Cachalote, me acorde de Néstor Caviglia y bueno cuando vos te pones a pensar y decís paso tanto el tiempo y ya no están entre nosotros, la melancolía es grande. Ya no hay más gente que junte, no hay a lo mejor una juventud que junte 15 o 20 locos -como lo hacíamos nosotros- e hiciéramos algo para divertir a la gente sanamente, no sé lo que pasa si la globalización nos llevó a no podernos divertir, vos sabes que nos divertíamos nosotros y por ende se divertía la gente, por eso te digo hoy fue algo muy lindo que te queda en el corazón”.

¿Por qué crees que no hubo nadie acompañándolos?

“A lo mejor las áreas que corresponderían a eso están manejadas por gente joven, que no les importa la Cultura y lo que dejaron nuestros ancestros, que hizo divertir a un pueblo sanamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos más años y la melancolía cada vez se te arraiga más en tu corazón, porque te va quedando poco tiempo. Como me decía Candal quedamos pocos y tenemos que hacer algo.

Vos sabes que uno por ahí todavía sigue haciendo bromas, que en definitiva eso no lo perdemos jamás. Ojalá el año que viene podamos sumarnos más y esperemos estar.”