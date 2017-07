Roberto Navarro, ¿fuera de Radio 10 y C5N?

Los rumores sobre la desvinculación de Roberto Navarro son cada vez más fuertes. El periodista habría renunciado a la conducción de El Destape, programa emitido por Radio 10, y se sospecha que hará lo mismo con respecto al ciclo que conduce en C5N.

“Desde el miércoles no viene al programa en Radio 10. Sus compañeros no saben la decisión. A los más íntimos, Navarro les dijo que estaba fuera del Grupo Indalo”, afirmó uno de los productores radiales de la emisora al portal DiarioVeloz.com.

La tensa relación entre Navarro y los directivos de la radio parece tender de un hilo. “Las autoridades de la radio no aguantan más los aires de divo de Navarro. Hace días que no viene a la radio. Además no mide”, habría dicho el mismo productor.

El periodista aun no ha confirmado su renuncia y se ha mantenido inactivo en su red social Twitter desde hace dos días.