Robo violento en el comercio “El Nuevo Torito” de Machi Peratta

El lunes aproximadamente a las 20 horas, fue nuevamente asaltado el comercio de Talabartería, Marroquinería y Artículos de Campo “El Nuevo Torito”, de Machi Peratta, ubicada en calle Sáenz al 1200, donde tres delincuentes luego de reducir al propietario y su señora, se llevaron diferentes elementos por un valor superior a los $30000.

En una entrevista por FM Diferente, Machi contó cómo sucedieron los hechos;

¿Nuevamente has sido víctima de los delincuentes y de manera violenta?

“Creo que esta sino es la vez 14, es la 15 que me roban y me golpean. Hubo otros más violentos que este, pero estos se sienten más por la edad”.



¿Cómo fue?

“Ya venían con la precisa, llamaron estaba cerrado, serían las siete y media, llama uno bien presentable preguntado por un juego de sogas que yo tenía de fulano de tal para vender, le digo si esta para la venta, me dice no lo podré ver, sí como no y bueno a donde abrí entró ese y dos más por detrás, los otros dos hombres estaban encapuchados- uno armado seguro-y el otro no sé, porque a mi me llevaron, me ataron, me taparon la cabeza y ahí ya se te termina todo”.



¿Vos estabas con tu señora, a ella también le pegaron?

“A mí me llevaron para arriba, pero a mi señora le pegaron un culatazo, por suerte le hicieron placas en su momento y todo, fue el chichón nomás. Me ataron en la cama, me taparon la cabeza, me ataron con un cinturón los pies, con una camiseta que andaba ahí dando vueltas me ataron las dos manos, me querían poner boca abajo y yo le digo no que me van ahogar boca abajo, porque me van a poner así, por suerte me pusieron boca arriba y me ataron así”.

¿O sea que a tu mujer la golpearon?

“Estábamos los dos acá, a la que primero atacaron fue a ella – a la que golpearon primero-, no la ataron porque les pidió que no la ataran por la hernia y no la ataron, le taparon nomás la cabeza, pero medio de reojo por ahí veía todo el movimiento de ellos. Apagaron las luces, vino un cliente y todo, me llamó y como vio que estaba todo apagado, pero como él sabia que yo había viajado, pensó que había venido cansado y me había acostado temprano”.



¿Cómo lograron pedir ayuda, nadie vio nada porque era temprano?

“Gracias a Dios fue una atada con suerte porque la camiseta un poco cedió y entonces la mordía, la mordía hasta que la pude aflojar, por ahí saque una mano, después me pude desprender el cinturón que tenía atados los pies y cuando bajo estaba ella, no había hecho nada porque dijeron que por dos horas no llame a nadie y ahí estaba”.



¿Vos decías al principio que sabían que venían a buscar?

“Ellos para mí ya venían con algo especifico a llevarse la mayoría de las cosas de campo, se llevaron diez cuchillos de los mejores, se llevaron dos sacos de cueros lindos, se llevaron una rastra buena, un rebenque también y otras cosas que te vas dando cuenta, un estribo lindo de aspas con la estribera y han estado una hora más o menos. Tienen que haber andado en vehiculo, en moto no pudiera haber cargado todo lo que se llevaron, más que eran tres.



Este robo yo cálculo que entre el efectivo y la mercadería se llevaron entre $ 30.000 o $ 40.000″.

¿Que sentís después de tantos asaltos?

“Que la culpa las tienen los gobernantes porque no ponen la pena de muerte donde acaben con algunos vas a ver como se acaban los otros, si la policía sabe acá en Baradero quienes son los chorros o quienes los entregadores. Cuando hay un hecho sale en los diarios que fueron detenidos y porque no han sido castigados no pueden decir quienes son y después vienen acá al negocio y vos lo atendes como un señor y resulta que son chorros.”



Sobre este robo la Policía Comunal Informó

Ayer Lunes, se inician actuaciones con intervención de la fiscalía en turno, luego de tomarse conocimiento sobre un ilícito ocurrido en comercio rubro Talabartería, ubicado en calle Sáenz e/ Colombres y Darragueira, donde el propietario del local junto a su esposa, en circunstancias en que se encontraban dentro del comercio, fueron sorprendidos por 3 masculinos (uno de ellos armado), e ingresaron empujando la puerta de ingreso, como así también a su esposa, a quien hicieron caer sobre una cama existente en lugar, para posteriormente apoderarse de algunos objetos, entre los que se destacan un juego de sogas, camperas, boinas y, billeteras de cuero, cuchillos y estribos.-

Dichas personas una vez tomada la mercadería rápidamente se dieron a la fuga.- Se presentó en el lugar policía científica. Trabaja en la pesquisa personal del Gabinete de Prevención de la Estación de Policía Comunal Baradero y SubDDI Baradero San Pedro, tendiente al esclarecimiento del hecho.