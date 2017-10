Rodolfo Lacabanne realizó su cierre de campaña

EL pasado viernes 13 de octubre, el Partido Socialista cerró su campaña con una gran raviolada en la sede del sindicato SOERM.

El espacio que encabeza Rodolfo Lacabanne como candidato a primer concejal de la lista socialista para las próximas elecciones del 22 de octubre, convoco a mas de 200 personas dentro de las que se encontraban militantes de diversas organizaciones políticas como “La Varade” y “La Nestor Kirchner” en Unidad Ciudadana, la Concejal del Frente Renovador, Adriana Alonso y la visita de Mariana Conturbi, Directora en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Zarate, Miguel Mossi, secretario general de ATE Baradero, Ariel Ríos, presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Zarate y Patricia Moyano, concejal de la agrupación vecinal Nuevo Zarate, y candidata a diputada en representación del proyecto político que encabeza intendente de la ciudad de Zarate, Osvaldo Caffaro, en unidad ciudadana.

Luego de los tradicionales ravioles, comenzaron los mensajes políticos en la voz de la primera candidata a concejal socialista, Marina Ciancio quien expresó: “vinimos a contruir una nueva forma de hacer política donde el Concejo deliberante debata ideas y no imposiciones personales. Les pido que nos acompañen a eso, vamos por un piso para un futuro que es realmente emocionante“

A continuación hizo uso de la palabra Patricia Moyano quien es concejal de la ciudad de Zarate y Candidata a diputada provincial en segundo lugar por unidad ciudadana. Moyano se refirió al momento electoral y manifestó: “desde la Honorable cámara de diputados de la provincia vamos a trabajar sobre temas municipales como por ejemplo la autonomía de los municipios, por eso venimos a acompañar a Rody Lacabanne que ha podido conformar un grupo extraordinario de compañeros y compañeras, apuntando a trabajar en esa línea” y agregó: “hoy en Argentina no se discuten partidos políticos sino modelos de país”

Para finalizar, se dirigió a los presentes quien encabeza la lista de concejales, Rodolfo Lacabanne que manifestó: “quiero agradecer enormemente a la Juventud Socialista, la verdad que el laburo. Por ahí el nombre de Martín que se sumo en esta campaña y que automáticamente termino siendo un compañero que parece que uno lo conociera de toda la vida. Y que también inmediatamente ha podido construir y sumar a un grupo de compañeras y compañeros jóvenes que hoy están acá colaborando y con quienes también tengo la sensación de que hago política hace mucho tiempo porque tenemos un horizonte en común” y enfatizó: “En estos meses hemos pasado mucho tiempo fuera de casa y quiero agradecer el apoyo de la familia, amigos, las personas de nuestro entorno que nos quiere y estuvo siempre a nuestro lado” y agregó: “en este camino pudimos cumplir con todos los objetivos que nos propusimos, consolidando el equipo de trabajo, al lado de la gente y encontrando respuestas a sus necesidades para plantear en el Concejo Deliberante”

Lacabanne cerró diciendo:”Es emocionante recibir el apoyo de compañeros y compañeras de diversas agrupaciones políticas del campo popular que entienden que en Baradero no alcanza con cambiar el presente, sino que hay que construir futuro para que no vuelva el pasado que dejo una ciudad en tal estado, que a Cambiemos le alcanza con cemento y ladrillos para ganar una elección, pero los problemas de fondo siguen siendo los mismos” y completó: “Vayan todos a votar, llenemos las urnas de sueños que es la herramienta que nos permite expresarnos con contundencia y no se olviden de elegir su candidata a senadora, diputada, y corten boleta a nivel local para elegir una verdadera alternativa ciudadana por un NUEVO BARADERO”

El cierre de la cena estuvo en manos de los extraordinarios amigos de SAMBATU de la localidad de Alsina.