Romina Manguel: “Que Feinmann no me use de chivo expiatorio”

Eduardo Feinmann renunció a Animales Sueltos después de una fuerte pelea con Romina Manguel, en la que el periodista trató de silenciar a su colega.

Por el momento, el conductor no hizo referencia a lo sucedido. Quien hizo un breve descargo al respecto, quitándose responsabilidad por la renuncia, fue la periodista.

“Él es una persona que hizo su carrera cruzándose con gente al aire, no creo que le haga mella una pelea conmigo. Yo pienso que estaba muy cansado, con mucho laburo y espero que no me use de chivo expiatorio para irse”, afirmó Manguel a un matutino.

www.ratingcero.com