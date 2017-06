Rompen las vidrieras y roban en un comercio

En la madrugada del martes, en el local comercial “Ebano”, ubicado en calle Araoz al 1200. El delincuente rompió las dos vidrieras y se llevó mercadería en exhibición.

Patricia Montero, una de las propietarias, habló por FM Diferente sobre lo difícil que se les hace seguir adelante con este emprendimiento iniciado por dos matrimonios amigos, que invirtieron mucho dinero para presentar un local de excelencia como se puede ver los mejores centros comerciales del país.

Ebano está a tres cuadras de la Plaza Mitre y además de robarles, es la quinta vez que le rompen el blindex a tal punto que las agencias de seguro ya no se lo toman.

“Nosotros le ponemos garra, pero estas cosas te vuelven a tirar hacia atrás y te preguntas si vale la pena seguir”, comenta Patricia, echando luz sobre una problemática de la que poco se habla, el comercio hoy atraviesa un difícil momento donde las tarifas, alquileres e impuestos han aumentado considerablemente y las ventas disminuyeron.

En referencia al robo de esta madrugada, expresó:

“Llamaron los vecinos que escucharon ruido, vieron una persona sacando cosas de la vidriera, le gritaron y se fue; al toque nos llamaron a nosotros para que vengamos porque nos habían roto los dos vidrios, no era una vidriera sola, una de una punta y la otra de la otra. Esto fue cinco y media, seis menos veinte de la mañana.



Esta es la quinta vez que nos rompen los vidrios y nos roban, o sea uno hace la denuncia porque es lo que corresponde, yo ya el jueves recibí un informe que el seguro no me cubría más- porque ya no nos creen-, llegamos al punto que el seguro no nos cree que nos rompen las vidrieras, parece como que uno lo hace a propósito no sé”.



Patricia, cuenta lo difícil que se hace mantener un comercio como el de ellos;

“Uno trabaja todos los días de su vida para tener algo y hoy por ejemplo ni siquiera tenemos ganancia para pagar el vidrio, porque con todo esto que estuvo parado Baradero uno le pone garra, le pone ganas, pero te las tiran abajo porque no sabes que hacer. Uno viene para tener algo para un futuro, está bien no vivís de esto, pero queremos vivir de esto.



Lo que ganas se los pones a los vidrios, porque hoy, por ejemplo, ya el seguro no me cree, estoy renegando todavía con la primera rotura- que todavía no me pagaron- todo sale del bolsillo de uno y te rompen un vidrio como me rompieron a mí, tengo que cambiarlo, no puedo dejar semejante vidrio así, te pone un parche pero un día o dos como para después venir y cambiártelo y el vidrio cuesta, no es una cosa que sale dos mangos y tenes que pagarlo, porque no podes financiarlo, decirle te lo pago en dos o tres veces. Y lamentablemente hoy no lo podemos pagar del negocio”.



Por último, con tristeza y bronca relata cómo se siente al ver que este sueño comercial se desmorona;

“Hoy en día que te pase esto es como si te manosearan y vos nos diga nada. Es horrible, uno le pone ganas, yo te digo la verdad le pongo garra todos los días y todos los días es una nueva, que tenes que ir arreglar con el seguro, que tenes que tener todo al día en el banco, son miles de cosas. Esto fue un sueño que empezó chiquito y se nos fue haciendo cada vez más grande y hoy en día se nos esta achicando otra vez.”

El informe policial de este hecho dice lo siguiente:



En el día de la fecha, la propietaria de un comercio del rubro marroquinería ubicado en calle Araoz Nº 1265, denunció haber tomado conocimiento que dicho comercio había sido víctima de un ilícito.-

Al hacerse presente en el lugar, pudo constatar que personas desconocidas le habían dañado uno de los vidrios del local y sustraído algunos objetos que se hallaban en la vidriera.- Se solicitó policía científica.- Se labraron actuaciones con intervención de la fiscalía en turno.-