Ronnie Wood: “Tuve que pelear contra un cáncer de pulmón”

El guitarrista de los Rolling Stones dio a conocer la dura noticia a través del diario británico Daily Mail. Ron Wood contó que fue diagnosticado con cáncer de pulmón hace tres meses, luego de hacerse un chequeo de rutina.

Luego de varios meses de mantener su lucha en secreto, el músico de 70 años se sinceró sobre el estado de su salud: “Tuve que pelear contra un cáncer de pulmón”. Wood contó que su médico le pidió realizar estudios más profundos de corazón, pulmones y sangre. “Le dije que sí y después de unos días volvió con la noticia de que tenía una supernova quemándome mi pulmón izquierdo”, recordó Ronnie.“Me preguntó que quería hacer y mi respuesta fue simple, ‘sacámelo'”.

El guitarrista también reveló que no quería someterse a sesiones de quimioterapia. “Me había hecho a la idea de que si el cáncer se había expandido, no iba a pasar por la quimioterapia, no iba a usar esa bayoneta en mi cuerpo. No iba a perder mi pelo, mi pelo no se iba a ir a ningún lado”, contó. “Una semana después vinieron con la noticia de que no se había expandido y ahí les dije que lo sacaran inmediatamente”. Ronnie contó que, durante el periodo de realización de estudios para ver si la enfermedad se había expandido más allá de los pulmones, su mujer fue su gran bastión.

El Rolling Stones dejó de fumar el año pasado cuando nacieron sus gemelas. “Tuve este pensamiento después de que dejé de fumar, ‘¿cómo pude estar 50 años fumando y teniendo tan malos hábitos sin que me pasara nada?’. Alguien allá arriba debe quererme”, expresó.