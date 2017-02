Rosana García ganó las entradas para el Show de Maluma

Entre más de 800 participantes en el sorteo realizado por BTI y FM Diferente, de dos entradas para el show de Maluma este miércoles a las 21 Hs. en el Anfiteatro Municipal, salió favorecida la joven Rosana García quien compartirá el premio con su hermana; “La verdad es que estoy súper feliz, no me imagine que me las iba a ganar, así que estoy recontenta”.

“Voy a ir con mi hermana, la verdad es que hoy justamente estamos viendo ese tema de ver si la podíamos sacar hoy porque queríamos ir y ahora estoy súper feliz. Estoy estudiando maestra jardinera, me faltan tres años.”Expresó Rosana al momento de retirar el premio.

Felicitaciones y a disfrutar del espectáculo.