Rubén López: “Los dichos de Hebe de Bonafini son realmente mentiras, desvirtuando lo que fue el testimonio de mi viejo”

El hijo de Jorge Julio López, el albañil desaparecido luego de declarar en el juicio al represor Etchecolatz y que hasta al día de hoy no se sabe dónde está, habló con Darío Difalco por FM Diferente, sobre las similitudes del caso de su papá con el de Santiago Maldonado, los dichos de Bonafini y la inacción del gobierno en ambos casos.

Rubén quien mantiene un dialogo fluido con la familia de Santiago y coincide en la falta de respuestas de los funcionarios, remarcando que son los mismos que no hicieron nada por su padre y muchos casos más;

“Se ha dado en estos días esa comparación absurda entre lo de Santiago y mi viejo, inclusive vamos a hablar en los términos jurídicos de la presunta desaparición forzada de personas, en el caso de mi viejo particularmente, porque nunca se comprobó o se probó que alguna gente del estado haya sido participe, que ningún miembro de la policía o algún funcionario haya participado en la presunta desaparición forzada.

La presunta desaparición en el caso de mi viejo es en el marco de un juicio de lesa humanidad y la desaparición forzada de persona en el caso de Santiago fue en un acto de represión de gendarmería, donde los testigos como todos estos días hemos visto- y ayer han ratificado en sede judicial-los últimos instantes de Santiago que lo vieron fue en algún momento estando cerca de algunos de los gendarmes e inclusive hay un testimonio que indica que vio cuando a Santiago lo llevaban los gendarmes, es esa la diferencia y cuando uno habla de agente del estado está hablando de esto que paso con los gendarmes, los gendarmes son agentes del estado”.

¿Te molesta que se use el nombre de tu papá, pero nadie investigue que pasó con él?

“Esos que te chicanean, que trajeron el nombre de mi viejo para compararlo con el caso de Santiago yo les pregunto ¿Alguna vez marchaste o hiciste algo por otra persona que están en los mismos casos de estas dos personas? y la mayoría te va a decir que no, que nunca hizo nada y sobre todo los que hoy son funcionarios de este gobierno, porque nunca hablaron ni de mi viejo, ni de Luciano Arruga, Miguel Bru, Andrés Núñez, Iván Torres, Marita Verón, María Cash e infinidades que me estoy olvidando, o sea nunca hicieron nada por nadie, entonces no están a la altura moral, desde ese punto es que yo me planto y les puedo decir muchachos ustedes no pueden hablar y sobre todo cuando lo están haciendo para ensuciar, para tapar lo que está pasando con Santiago e inclusive apoyados por grandes medios hegemónicos que lo único que hacen es desvirtuar lo que está pasando con Santiago e inclusive defenestrar a Santiago, su familia, ningunearla, no estar a la altura de las circunstancias, que mas allá de que se pruebe, más adelante la desaparición forzada de Santiago, que tenga que ver con un agente del estado, esperemos que así sea y que no haya tenido nada que ver con una orden de parte del gobierno, que haya sido un acto individual de algún gendarme”.

¿Cómo tomaste los dichos de Hebe de Bonafini y por qué crees que dijo eso?

“Los dichos de Hebe de Bonafini son realmente mentiras, desvirtuando lo que fue el testimonio de mi viejo, comparándolo que es uno más desaparecido que otro porque era guardia cárcel podía estar desaparecido y como Santiago porque era militante no, entonces me parece que es esa la diferencia . No sé de de donde sacó esos dichos o alguien le contó un cuento y ella lo repitió y lamentablemente se guio por una mentira, mi viejo nunca fue ni guardia cárcel, ni policía, ni absolutamente nada de eso. Los hechos fueron dando la razón, todo lo que se contó en el juicio fue real, porque inclusive en el pozo de Arana se encontraron la fosas comunes donde habían asesinados y descuartizados, es difícil de contar pero en esto hay que hacer realista, en esas fosas comunes prendieron fuego y después los dinamitaron, para que no quedaran rastros, ahí en ese lugar se encontraron 10.000 trozos de huesos, ese testimonio de Walter Rothen y mi viejo fueron los que permitieron encontrarlos, aquellos que pensaron que mi viejo estaba mintiendo muchachos están equivocados en comisaria 5ta se encontraron los calabozos, se encontraron los lugares de torturas, lógicamente que después de tantos años habían sido remodelados. Desde el 83 hasta el 2003/2004, se hicieron 16 reformas en esa comisaria 5ta y no eran para que estuvieran más cómodos, se fueron borrando una a una las pruebas que había y en muchos lugares pasó lo mismo”.

¿Con Santiago crees que también intentan confundir a la gente?

“Si, del mismo modo están tratando el tema de Santiago, ese ninguneo, eso de tratar tirar pistas falsas- durante 15 días intentaron decir que a Santiago lo habían acuchillado en otro lugar-, ayer nos enteramos que el ADN es totalmente incompatible comparado con los rastros genéticos que la familia de Santiago, todas estas cosas lo único que sirven es para desvirtuar y tapar lo que está pasando hoy en día que Santiago esta desaparecido de forma forzada”.

¿Qué crees vos que le pasó a Santiago?

“En el caso menos grave algunos de los gendarmes cometió un acto ilícito, el problema es que hay una cadena, hay una cadena de encubrimiento, nos vamos a enterar que paso el día de mañana y nos va a permitir realmente saber si alguien cometió un ilícito y si ese ilícito fue tapado por algún superior o de quien le siga en la cadena de mando. Gendarmería tenía que desalojar la ruta 40, la ruta nacional 40 es federal, entonces le correspondía a una fuerza federal- en este caso el juez le pidió a Gendarmería- cuando gendarmería sale de la ruta 40 y se mete en el campo de Benetton está haciendo un acto ilegal, porque no tenía orden para entrar en ese lugar, ya de partida la actitud de Gendarmería estaría viciada de un acto ilegal, mucho más después pasando lo que paso con Santiago, esa es mi visión, siempre referido a los dichos de Sergio- hermano de Santiago- y a lo que ha trascendido es estos días, sobre todos los testigos que ya declararon con identidad reservada, porque se cuestionó que hayan ido a declarar con la cara tapada, porque total de todas formas si vas tapado o a cara cubierta la ministra Bullrich te manda al frente.”