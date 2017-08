Rudolph Giuliani: “Tigre es el ejemplo a seguir para combatir la inseguridad en la Argentina”

El ex alcalde de Nueva York, presentó un estudio elaborado por su consultora en un evento en Tigre junto al candidato a senador por 1País, Sergio Massa, en el Centro de Operaciones de Tigre (COT). En ese marco, Massa aseguró que: “No podemos vivir en un país en el que te matan por un par de zapatillas”.

El precandidato a senador nacional Sergio Massa acompañado de referentes de Seguridad de su espacio, estuvo en Tigre junto al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, anunciando los resultados de una investigación que realizó la consultora de Giuliani este año, que muestra los altos niveles de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

El documento muestra conclusiones tajantes respecto a las falencias del sistema de seguridad bonaerense del gobierno de María Eugenia Vidal. Se cuestionan la falta de diagnóstico adecuado y de un plan integral en combate contra la inseguridad, la flaqueza en la prevención y persistencia en vicios que dificultan la labor eficiente de las policías. El trabajo también efectúa una evaluación crítica sobre el manejo de estadísticas a las que califica de “inadecuadas” e “insuficientes”. Se apuntó además a la necesidad urgente de incorporación de tecnología y la modificación de la legislación vigente.

En este marco, el candidato a senador, aseguró que: “Yo creo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico y hay que reconocerlo, porque es un mérito. Pero en la lucha contra el crimen de todos los días por ahora viene fracasando y la gente vive con miedo. No podemos vivir en un país en el que te matan por un par de zapatillas, en el que te roban tus cosas”.

“Es fundamental que haya trabajo, inversión en tecnología, en capacitación policial, buenos salarios policiales porque si queremos eliminar las mafias policiales hay que pagarle bien a la policía y capacitarla bien porque sino quedan a expensas del dinero del crimen organizado. Creo que es muy importante que en la lucha contra la inseguridad no tengamos miradas mezquinas”, afirmó.

Además, subrayó la importancia de trabajar en conjunto con la Justicia: “El otro gran desafío que tenemos es el de barrer de la justicia a los jueces saca presos, a los que de alguna manera en nombre de cuidar a los delincuentes, porque son víctimas de la sociedad, terminan plagando las calles de delincuentes que violan, matan y terminan liberados”.

Por su parte, el funcionario estadounidense, aclaró que: “Cuando la gente me pregunta cómo se reduce la delincuencia, yo digo que se comienza desde la cima, que exige voluntad política desde el gobierno. Es importante y debe hacerse, porque no hay nada más importante que la vida y la seguridad de los ciudadanos. Si los ciudadanos tienen miedo no van a poder desarrollarse. Se comienza con el compromiso gubernamental para la reducción de la delincuencia, eso es lo que tenemos aquí en Tigre. Las formas anticuadas ya no están funcionando, hay que estar dispuestos a tomar nuevas decisiones y no de manera estúpida, sino de manera inteligente, esa es la llave”.

“Si uno toma la tecnología y toma decisiones equivocadas, se gasta dinero. Si todo esto se pudo lograr en Tigre, se puede hacer en otro territorio, debería expandirse. Lo que quiero señalar, es que en este informe vamos a marcar las deficiencias para trabajar sobre ellas”, dijo.

Además, aseguró que los ejes principales para trabajar con el fin de mejorar la seguridad a nivel nacional, es mejorar la justicia, combatir la violencia de género y trabajar junto a la policía: “Su idea de tener fiscales específicos para delitos especiales es muy importante porque la tasa de sentencia es muy baja en Argentina. Esto quiere decir que la policía arresta a alguien pero sólo el 10% es procesado. Los fiscales no avanzan en estos casos o los jueces están desestimándolos, esto es un alerta roja, algo está mal. Hay que resolver esto, es un uso ineficiente de las fuerzas policiales, esto lo demostramos en el informe”.

“Espero que el informe sea útil para poder ayudar a este país. El punto principal es que si se pudo lograr que baje la criminalidad en Tigre, se puede hacer en todo el país. En cuanto a la identificación de delincuentes a través de celulares que hacen acá en Tigre, es difícil de superar. Están en la cima de esa esfera y el país debería seguir su ejemplo”, finalizó.

Estuvieron presentes el vicepresidente de la Cámara de Diputados provinciales Ramiro Gutiérrez, el presidente del bloque de senadores Jorge D’Onofrio, las diputadas nacionales Mónica Litza, Liliana Schwindt y Carla Pitiot, los legisladores provinciales Fabio Britos, Lisandro Bonelli, Ricardo Lissalde, Sebastián Galmarini, Micaela Ferraro Medina, el director del Banco Provincia Mario Meoni, los especialistas en Seguridad Diego Santillán y Eduardo Feijoo, la precandidata a diputada por la Ciudad Florencia Arietto y concejales de toda la provincia.