Ruíz: “En la Mesa Sindical no se hace política partidaria”

El Delegado gremial de los trabajadores papeleros de Celulosa Baradero, Miguel Ruíz, quien es integrante de la Mesa Sindical también se expresó con respecto al comunicado y afirmó que dentro del contexto del debate de ideas, jamás se aprovechó este espacio para hacer política partidaria:

“Yo estoy en la mesa sindical y no hago política en la mesa sindical, aparte yo no estoy afiliado a ningún partido político, que yo con este gobierno no estoy de acuerdo no tengas ninguna duda, yo soy peronista y te lo digo abiertamente, pero en la Mesa Sindical no hablo nunca de política”.

¿Vos afirmas que no se hace política partidaria a nivel local?

“Ahí en la mesa sindical se habla del problema que hay en Baradero, yo sé que hay compañeros que tienen su bandera política y es problema de ellos, yo también la tengo”.

¿Pero Miguel el comunicado publicado parece un panfleto carossita?

“En ese comunicado fíjate que al agregado lo puso un periodista”

¿Quien se tomó el atrevimiento de modificar un comunicado de los sindicatos unidos, es una locura?

“No, yo no te voy a decir pero fíjate que ahí dice que lo puso un periodista”.

¿Por qué los comunicados solo los envían a algunos medios?

“Ahora la próxima reunión que haya en la mesa sindical le voy a decir que si mandamos un comunicado les mandemos a todos- no hagamos diferencias”.

¿O sea que la información hasta ahora era solo para algunos?

“si a vos no te lo mandaron tenes razón, ahora en la próxima reunión voy a sacar ese tema y lo voy a decir si sacamos un comunicado que se lo mandemos a todos sea quien sea”.

Yo coincido con vos que ante la gravedad del problema la intendente debería haberse movido mas, ejercer mayor presión política sin medir el costo político

“La Intendenta sabe bien que no soy de la bandera política de ella, pero creo que ahora se empezó a mover con los gremios, no sé si lo habría tenido que hacer antes, se corrió la versión de que cuando cerró Atanor ya se lo habían comunicado y te digo más en el último paro que hizo Paty no fue nadie, ni un político fue, ni la Intendenta fue y debería haber ido porque seguramente ahí hubo gente que la ha votado a ella.

Vos ponete a pensar que acá con los pibes de Germaiz, yo por Germaiz tengo una tristeza enorme, porque vos sabes que el primer jubilado fue el finado de mi papá, ahora le toca Atanor y mira si llegan a echar en Ingredion cien, vos sabes bien que Paty tiene problemas, y que va a ser esta ciudad ante tantos despidos”.