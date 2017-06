¿Sabía Usted? Por José V. Panzero

Que… el 20 de junio cumplió 50 años La Fábrica de Pastas Baradero. Toda una trayectoria comercial prestigiando con su calidad y variedad las mesas baraderenses y sus productos están reconocidos en la zona; siempre colaborando con las instituciones de bien público. Nuestro recuerdo a su fundador Don José Trelles y su hijo y nietos que llevaron adelante este comercio, orgullo de los baraderenses. Felicitaciones.

Que… un tema que preocupa a los vecinos de la calle Dollera y Ayacucho es el depósito de chatarra de motos, camionetas policiales, autos chocados y donde, según los vecinos, se armó una venta de repuestos clandestina.

Se habían manifestado por parte del gobierno comunal que se estaban haciendo gestiones ante la justicia para llevar a remate toda la chatarra que nadie va a retirar pero aún no avanzaron. En San Pedro lo hicieron y le quedó una importante suma de dinero para entidades de bien público.

Que… durante los gobiernos del kirchnerismo, la alta jerarquía eclesiástica no había tenido oportunidad de pronunciar su tradicional homilía como en la época en la que Jorge Bergoglio era cardenal de Buenos Aires, quien estuvo muy enfrentado con el gobierno Nacional y de la Ciudad Capital. La oportunidad la tuvo el actual arzobispo y cardinal primario de argentina Mario Poli en el Tedeum del 25 de mayo en la Catedral metropolitana. Llamaron atención las palabras empleadas por el cardenal de inusitado tono crítico a la situación social de pobreza, como si el señor presidente Macri (presente con su esposa) fuera el causante de este estado de deplorable de desigualdad social, recibido como legado del gobierno kirchnerista. Lo que llama la atención y cabe pensar, atento a la manifiesta frialdad del Papa demostrada sobre todo en la primera entrevista con el presidente Macri, que el Vaticano no fue ajeno a tal censura. No obstante no hizo autocrítica ni mención alguna a los monasterios devenidos en cajas fuertes de dineros espurios, con monjas y sacerdotes oficiando sigilosos custodios, de eso el Papa no dijo nada. También deja mucho que desear las últimas giras que han anunciado desde el Vaticano con las visitas a Chile y a Perú y aparentemente no vendría a la Argentina hasta después del 2019. Todo muy sugestivo.

Que… a pocas horas haber presentado las listas hay mucha gente dispuesta a ocupar un cargo . La pregunta que le hacemos a todos los que quieren ocupar una banca: cuáles son sus proyectos, qué tienen para sacar a Baradero de este atraso de 400 años. También: ¿Van a donar sus dietas? Habida cuenta de la desigualdad social en Baradero donde un 35% de la población está en extrema pobreza y marginalidad.

