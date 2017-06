¿Sabía Usted? Por José V. Panzero

Que… la mayoría de los maestros en la argentina no merecen llevar el guardapolvo del gran sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento.

Han perdido la dignidad al no abrazar esta profesión como un verdadero apostolado en la tarea educativa de enseñar a los niños, porque los han tomado como rehenes y les han robado la ilusión. Para constituirse en gremialistas divididos en varios gremios para obtener permisos gremiales y no trabajar y eternizarse en el poder, y hay un 30% con carpeta médica.

No hay ninguna duda que ganan poco, eso no se discute pero ellos están en el contexto que están todos los trabajadores en un país que está quebrado y con el agravante que la educación está por debajo de muchos países en el mundo.

Nosotros entendemos que deben ganar mucho más pero con jornadas de 8 horas: 4 dedicadas exclusivas para dar clases y 4 horas para capacitación, porque si usted no lo sabe estimado lector el 33% de los maestros no tienen capacitación alguna.

Que… en la ciudad de Junín, donde había un basural a cielo abierto en cercanías a la ruta nacional 7, el intendente tomó la decisión política de radicarlo e invirtió 43 millones de pesos para un tratamiento ecológico que hace a la salud de la población y a la no contaminación de las napas. Además recolectar los residuos con bolsas separadas, identificadas con distintos colores entre lo orgánico y lo inorgánico. En Baradero después del tremendo accidente que costó vidas y juicios que tarde o temprano deberá pagar el municipio, se dijo que se había llegado a un acuerdo con la municipalidad de Escobar para venir a retirar la basura para un relleno sanitario y se dijo también que se iba a realizar la recolección por separado, según los residuos. Hasta el momento nada ocurrió, la pregunta que le hacemos a la intendenta son: ¿Si para sacar ese basural hay que esperar que ocurra otro accidente? Mientras tanto seguimos contaminando el medio ambiente.

Que… fue acertada la quita del inmenso árbol que está a la derecha del ingreso al edificio municipal, sobre calle Rodríguez, por la suciedad que provocaban las palomas sobre las placas y el propio piso de ingreso al Palacio Municipal.

Que… gente que ama la cultura que hace al desarrollo de los pueblos y ante la inercia y lo poco que se hace por parte del Municipio en los próximos días se va a inaugurar un nuevo centro cultural en la calle Darragueira, entre Cabrera y Boedo, en el solar que perteneció a esa brillante y talentosa mujer de la cultura, museóloga e historiadora, Blanca Beatriz Raggio de Asprella; así se llamará el mismo.

Se va a desarrollar una importante agenda cultura y se piensa convocar a vecinos interesados para constituir una comisión popular para la organización del festival de música popular argentina que pertenece al pueblo y no a los gobernantes de turno. Y así nos evitamos que no nos dejen 10 millones de pesos en deudas.

Que… ante los varios despidos por cierre de fábrica y por achicamiento de personal muchos van a querer invertir el dinero en poner algún tipo de comercio. Lo que tendría que hacer el municipio y el Centro de Comercio es ponerse a trabajar y hacer un relevamiento de los negocios que hay y los rubros que están más saturados como por ejemplo los rubros de ropa y verdulerías. Y orientar a los futuros inversores para no tener que cerrar a los pocos días. Si bien la decisión final es de cada uno sería importante hacer algo al respecto.

Que… esta gestión al igual de la anterior es todo es improvisación y no hay planificación en las prioridades de obras que necesita el municipio con urgencia. Habían comenzado con un buen trabajo de reciclado del edificio incendiado del ex Registro Civil y Juzgado de Paz pero está parado por falta de dinero pero al mismo tiempo construyeron la nueva sala de monitoreo. A propósito de las cámaras, no sabemos si son útiles porque los robos siguen a la orden del día y no detectan a los delincuentes.

Que… un tema que lo hemos ocupados en reiteradas oportunidades es el del tránsito y ahora ya ha colapsado y es un caos total. Se pueden ver ventas de automóviles con sus vehículos en las veredas y además ocupando los espacios para estacionar en toda la cuadra. Remiserías que ocupan casi una cuadra y que lavan los autos en la calle. Eso sí, el inspector de tránsito parece que lo han atornillado en la silla, no sale ni controla nada. Así está el tránsito en Baradero.

Que…arranca o no arranca la reparación del tanque de agua corriente. Se confirmó que en estos días, a más tardar la próxima semana, comenzarían con la obra. Los vecinos agradecidos de la reparación porque van a sacar esa chanchería que tira millones de litros de agua. A su vez sería oportuno reciclar todo el predio que está en un deterioro total caso contrario habría que clausurarlo por falta de higiene y seguridad.

Que… la bajada del Tiro sigue igual. En la mitad de la misma, hace más de 10 años que hay un pozo y es un peligro para quienes transitar por el lugar. A pesar comenzó la gestión de la actual intendenta comenzaron a trabajar en la senda peatonal, el desmalezamiento de la barranca y la apertura de la calle Acevedo. Después las obras se paralizaron y no realizaron nada más. Es de esperar que no ocurra algún accidente para después querer tapar el sol con la mano.

Que… en la gestión del exintendente Ricardo Montesanti se había licitado y se tenían los fondos para construir un gimnasio en el polideportivo sobre la calle Santa María de Oro. Comenzaron con las bases y obras menores pero la obra quedó trunca. El dinero no llegó. El ex jefe comunal Aldo Carossi decidió llevarlo pegado al Corralón Municipal que hoy al sacárselo de ahí para llevarlo a la ruta 41 quedó en un estado de abandono todos sus galpones y alambrados como si habría pasado la Guerra de Vietnam.

