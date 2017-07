¿Sabía Usted?. Por José Vicente Panzero

Que… el señor Alejandro Mathenson fue nombrado a cargo del mantenimiento de los edificios públicos: ¿Será arquitecto o maestro mayor de obra? Piensan eliminar la morgue, que fue construida junto al hospital en el año 1951, porque quieren utilizar el lugar con otro fin que podría ser una sala de esterilización o algo similar. Lo que le decimos a la señora intendenta es que primero tienen que construir una nueva morgue, que podría ser en el propio cementerio.

Porque hay que ponerse del lado de la gente, cuando ocurre un accidente, o una muerte como consecuencia de otro desenlace, y hay que practicar una autopsia, derivan el cuerpo a otra ciudad como San Nicolás o General Rodríguez con todos los inconvenientes y dolorosa situación que tiene que padecer la familia, con muchas horas de espera para que le entreguen al familiar fallecido.

Que… no se puede caminar por el edificio municipal, y las otras cuevas que tienen en el Correo y en la esquina de Aráoz y Rodríguez, por la gran cantidad de empleados que deambulan de un lado a otro y algunos nos sabemos qué tarea cumplen y quién controla al personal. Señora intendenta, si no achica los gastos será imposible pagar sueldos y tendrá que hacer lo que hacía el carossismo: recurrir a las partidas afectadas. La pregunta es, si la fiesta continúa.

Que… otra dirección que está muy descuidada es la de Bienestar Social ante la situación de muchos vecinos que viven en asentamientos en forma muy precaria. No sabemos a ciencia cierta si se ha hecho un relevamiento, un censo y la cantidad de personas que viven en estado de extrema pobreza. A la lamentable gestión que tuvo la señora Evangelina Lucero, quien no salió de su escritorio, se agrega que ahora está ocupando el cargo interinamente la secretaria privada de la intendenta con la ayuda de Cecilia Guariniello, directora Políticas de Familia. Es preocupante que no tengan equipos para atender un área tan delicada para nuestra sociedad.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición del 07-07-17)