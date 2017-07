Sabrina Olmedo y su hermano Albertito, juntos por primera vez

El encuentro entre Sabrina Olmedo (47) y su hermano Albertito Olmedo (28) no estaba lejos de concretarse, pero por esas cosas de la vida no se daba. Hasta que finalmente, dos de los seis hijos del recordado Alberto Olmedo lograron reunirse el fin de semana en un teatro de La Plata.

La excusa fue una presentación de Lo que se hereda no se hurta, la obra de teatro escrita y protagonizada por Sabrina junto a Emiliano Rella, en la cual el hijo de Nancy Herrera y el fallecido capocómico fue un invitado de lujo. Hacía tiempo que Sabrina y Albertito tenían contacto por mensajes de celular. “Nos comunicamos mucho por WhatsApp. Albertito me vino a ver las dos noches que hicimos el show y se lo presenté a toda mi familia, y también estuvieron Mariano y Javier, sólo faltó Marcelo. Estamos todos muy contentos con esta relación”, confesó Sabrina a Ciudad. Luego, agregó: “Hace como dos años que nos hablamos, pero no nos veíamos antes porque vivo en Miami”.

Por otra parte, Tita Russ, exmujer de Olmedo y madre de la artista, también estuvo en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha en La Plata.

El año pasado, Albertito también le rindió homenaje a su padre, cuando protagonizó la comedia Con los genes de papá.

