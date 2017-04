Salmerón: “El gobierno dijo que iba a jerarquizar la educación, pero por lo visto no es lo que buscan”

La docente Elena Salmerón, Secretaria Gremial de SUTEBA Baradero habló con BTI sobre el conflicto docente y adelantó que miércoles y jueves estarán adhiriendo al paro de CTERA y al paro nacional de la CGT. Además explicó que el gobierno de Vidal no tiene intenciones de llegar a un acuerdo dentro de los parámetros que fijaron los gremios. También dijo que en Baradero no se apoya a la escuela pública.

¿Como sigue el conflicto?

“En realidad estamos bajo el lema de unamos a las escuelas, porque en realidad vamos a tratar de definir entre todos el plan de lucha que va a continuar, para hablar con la familia y tener la posibilidad de que todos los docentes se involucren en esta consulta, sabemos que se hicieron varias medidas muy importantes, pero por lo visto no le han dado la importancia que ha tenido, por ejemplo la marcha de las cien mil personas al ministerio de educación, los 800 mil a la Marcha Federal y estamos viendo con todos los docentes a ver como continuamos esta lucha. Hoy y mañana estamos volviendo a las escuelas, el miércoles tenemos paro de CTERA y el jueves paro general de la CTA y de la CGT”.

¿Van a continuar los paros?

“Sabemos que el gobierno no está cumpliendo con la ley- en este caso la de las paritarias- que nos obliga a negociar los salarios con los sindicatos docentes y bueno los docentes vamos a decidir todos juntos a ver como seguimos las medidas de fuerzas. El gobierno tiene que garantizar que el piso para todas las provincias puedan negociar el dinero para no quede ninguna por debajo del nivel de la pobreza”.

¿Cuál es la situación en la provincia y en Baradero?

“No tenemos ninguna noticia de reunión con la provincia, no hay nada que quieran hablar, igual al gobierno provincial mucho no le interesa la educación pública. En Baradero todavía tenemos a la escuela 7 que no están garantizadas las clases en todos los cursos, después también faltan cargos por ejemplo no se garantizó conseguir un cargo de jardín para el 905, faltan cargos para la escuela técnica para cursos que tienen continuidad en el tiempo, lo mismo pasa en Alsina, es decir volvemos pero no volvemos en la condiciones que corresponde”.

¿Pero los arreglos en la Escuela Nº 7 se están haciendo?

“En la Escuela Nº 7 arreglaron la parte de abajo, lo de arriba los están terminando y falta todavía porque es una obra mayor, si esto se hubiese comenzado en tiempo y forma en vacaciones seguramente hoy estaríamos ante un ciclo electivo normal. El tema es que en este momento en la Escuela Nº 7 solamente pueden ingresar algunos cursos porque hay pocos salones son todos lo del piso de abajo, entonces se hace rotativo. La secundaria por ejemplo tampoco están en esa escuela, están en la secundaria 6 todavía, es decir que los chicos tienen tres veces por semana clases, no tiene los cinco días como corresponde”.

¿Concretamente cual es la última oferta del gobierno provincial?

“Lo último que ofertó la provincia fue el 19 % en tres tramos, con un ajuste inflacionario al 2018 y una remuneración por única vez, es decir de los seis llamados que hubo, los dos primeros fueron con un 18%, uno ofertando un suma fija de 800 pesos- por única vez como para que le paráramos el paro- y después el 10 y el 28 hicieron la misma oferta salarial y todas son ofertas en negro porque en realidad no están ofertando para que ese aporte les llegue también a los jubilados docentes”.

¿Como se destraba?

“Si el gobierno nacional y provincial se pusiera de acuerdo, abriera las paritarias nacionales, cumpliera la ley y se formara el piso para que todas las provincias puedan resolverlo, estaríamos todos trabajando y todos contentos. El gobierno había dicho que a la educación la iba a jerarquizar, pero por lo visto no es lo que buscan.”