Santiago Aysine anunció durante un show la separación de “Salta la banca”

Durante el show que brindó Salta la Banca en La Trastienda, Santiago Aysine volvió a referirse a las acusaciones de abuso sexual en su contra y anunció que la banda se separará “por un tiempo” debido a un viaje de “introspección” que realizará.

Aysine aprovechó la atención de sus fans para leer un nuevo y extenso descargo en pleno escenario. “He tenido actitudes bastante repudiables”, sostuvo. Y a la vez que volvió a defenderse al decir que “Sé que no soy violador, ni abusador, ni golpeador, ni acosador”, admitió haber “exhibido patologías machistas y me avergüenza”, sostuvo.

Antes de leer su carta, dijo: “Me gustaría leer un par de palabras. Estoy muy nervioso, así que necesitaba escribirlas. Si bien voy a hablar de mí, estoy hablando por todos los que están acá, porque sé que todos mis compañeros la han pasado mal este tiempo. Va a ser difícil”.

Y continuó: “Realmente creía haber entendido de qué se trataba la lucha por la igualdad de género, pero no. De hecho, fue en medio de este conflicto que, hablando con algunas mujeres que están detrás de esa lucha hace muchos años, pude reflexionar al respecto. Así fue como me sentí interpelado por críticas constructivas de mi entorno, incluso por el enojo de gente que me quiere, estoy dispuesto a deconstruirme e interntar reconstruirme en pos de lo que el movimiento de mujeres plantea. Es fundamental entender que, por ejemplo, la palabra destrato que yo utilicé, es un eufemismo en este contexto”.

Sobre el final de la carta, Aysine aseguró: “Me equivoqué, estoy empezando a entender todo lo que hice mal y lo lamento mucho. Pienso emprender ahora el camino más difícil que es como repararlo. Eso no me va a llevar un día ni una semana. Esto merece terapia, mucha introspección. Pienso hacer un viaje muy largo para estar conmigo mismo, y nada, espero en consecuencia que puedan entender que voy a estar ausente por un tiempo y eso significa que Salta la Banca a su vez va a estar parada un tiempo también, pero que esto es simplemente en pos de volver a empezar a deconstruirnos nosotros y a empezar también a contribuir con esa lucha desde el lugar que nos corresponda y nada, pedir perdón eternamente, y gracias, los quiero mucho”.

