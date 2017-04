Santiago del Moro estalló contra Cristina Kirchner

Santiago del Moro explotó contra la ex presidenta Cristina Kirchner, luego de que publicara en Instagram una imagen que lo perjudicaba.

“Cadena nacional (de la mentira)”, tituló la ex mandataria una foto partida en la que se ven capturas de TV de Del Moro, Alfredo Leuco, Alejandro Fantino y Mariana Fabbiani.

El conductor de “Intratables” respondió a través de una seguidilla de tuits, en los que se mostró furioso con la ex mandataria.

“Señora @CFKArgentina le pido por favor más respeto cuando se dirige a mi persona”, arrancó Del Moro.

“Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos. No robo, amo a mis hijas, no amenazo, no tengo enemigos, no odio, me levanto a las 5 de la mañana todos los días”, continuó.

“Todo lo que tengo me lo gané trabajando, escucho y respeto noche a noche las convicciones de cada persona que pasa por mi programa”, agregó.

“Es decir señora @CFKArgentina, soy como la mayoría de este querido país, que lo único que quiere es salir adelante trabajando“, advirtió.

“Así que le pido respeto @CFKArgentina, ¡no me llame mentiroso! La que tiene que demostrar que no lo es ante la Justicia es usted“, completó.

Cabe destacar que no es la primera vez que Del Moro se enoja con la ex presidenta. Hace pocos meses, cuando Cristina vino a Buenos Aires para declarar en la indagatoria y saludó a la militancia desde el balcón de su casa en Recoleta, el conductor la cuestionó duramente.

“Si alguien mira estas imágenes y vive en el exterior, no tiene idea lo que pasa, y de repente encuentra a Cristina bailando en el balcón piensa que está festejando el cumpleaños. No es momento para estas cosas: menos bailes y más cuentas claras“, sostuvo.

Aunque siempre es medido en sus dichos, Del Moro suele tener chispazos al aire, especialmente cuando se tratan temas ríspidos en su programa.

Hace poco, por ejemplo, criticó haber quedado en medio de una polémica con los wichis.

“Antes de arrancar quiero aclarar. Hay como una campaña en redes sociales diciendo que yo censuré la muerte de treinta wichís durante el macrismo. Primero, no me usen a mi para operar ni para un gobierno ni contra un gobierno. Yo, la verdad, que como está la cosa, con más del 30 por ciento de pobreza, no le creo a ninguno”, objetó.

Justamente, el índice de pobreza es uno de los temas que más le duelen a Del Moro, y hace pocos meses, al darse a conocer la cifra oficial, tuvo palabras de mucho dolor.

“Les quiero confesar algo: me va a costar mucho hacer el programa de hoy. Hay gente que está hablando ahí que no tiene derecho a decir lo que dice. Están hablando de gente, están hablando de personas pobres. Están hablando del fracaso de la política de los últimos 20 o 30 años. Están hablando de gente que no tiene para las cuestiones mínimas”, señaló, en referencia a las críticas del kirchnerismo.

“La verdad es que me salen muchos adjetivos calificativos que fuera del aire los diría y espero que no se me escapen durante el programa. No tienen vergüenza, son sinvergüenzas. Le robaron la comida a los más necesitados. Sacaron la bandera de los pobres y se cagaron en ellos. Déjense de joder, no jueguen con la gente, ni unos ni otros”, arremetió.

“Dejense de joder, que pobreza no se qué, que pobreza no se cuanto“, cerró el conductor, también apuntando contra Mauricio Macri y su promesa de llegar a la Pobreza Cero.

