Santiago Maldonado: dos nuevos análisis confirman que se ahogó en el río Chubut y que estuvo “dos meses” en el agua

Peritos encontraron en la médula ósea del artesano el mismo plancton que en ese curso de agua.

Dos nuevos análisis realizados sobre el cuerpo de Santiago Maldonado señalan que el plancton encontrado en su cuerpo “era del río Chubut” y que los desprendimientos y arrugas de la piel abonan la teoría de que estuvo más de “dos meses bajo el agua”, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

El juez federal Gustavo Lleral, quien el 20 de octubre había revelado que el cadáver “no presentaba lesiones”, y las partes de la causa recibieron en los últimos días copias de los análisis de diatomeas (micro algas), entomológicos (correspondencia del lugar del hallazgo del cuerpo y posible escena secundaria). También recibieron o están por recibir el análisis histopatológico, a cargo de los médicos forenses de la Morgue Judicial, que determinará el tiempo de permanencia en el agua, análisis de cortes dérmicos y daño en pulmón por sumersión.

Pero para determinar finalmente cuáles fueron las causales de la muerte y si el cuerpo hipotéticamente fue “plantado”, falta que los peritos entreguen el análisis llamado palinológico -que lo prepara el laboratorio de geología forense de la policía bonaerense- que es la determinación de la coincidencia del lugar del hallazgo y la escena del fallecimiento. En las fuentes judiciales se estima que a principios de la segunda semana de noviembre, el juez Lleral estará en condiciones de llegar a una conclusión definitiva y dar a conocer los resultados de todos estos análisis.

Por lo pronto, el análisis de diatomeas realizado en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA señaló que “el plancton que había en la médula ósea de Maldonado corresponde al plancton que habita el río Chubut” a esa altura, precisaron las fuentes. El plancton son organismos vegetales o animales de pequeñas dimensiones que se encuentran en suspensión en el agua del mar o de los ríos. En cuanto al tiempo de permanencia en el agua -Maldonado estuvo desaparecido 78 días- las fuentes señalaron que los resultados abonan la teoría que el cuerpo “estuvo más de dos meses en el río Chubut”, aunque aún no se tiene una fecha exacta. “Todo indica que ningún ser humano tocó el cadáver”, precisaron las fuentes, lo que de ser cierto aleja la hipótesis de que el cuerpo estaba en otro lugar y fue “plantado” antes de ser encontrado el 17 de octubre.

En una declaración testimonial los buzos de prefectura que encontraron el cuerpo flotando “en posición fetal boca abajo” -como la mayoría de los ahogados- en el río Chubut a unos diez metros aproximadamente del llamado “punto cero” (la parte más baja del cauce) informaron que se encontraba “frenado” por las ramas de un árbol que crece en forma vertical en un pozo de unos 2,40 metros de profundidad. El pozo está, a su vez, separado de la orilla por decenas de ramas o raíces de sauces que crecen a la vera del río Chubut. El cálculo de la altura se basa en que los buzos, que tienen una altura de 1,70 no podían hacer pie en el lugar ni siquiera sobre sus patas de rana que tienen otros 30 centímetros.

Los buzos tenían en la cabeza una cámara submarina (marca Go pro) pero el juez Lleral les quitó la memoria para que no se filtran fotos del momento del hallazgo y las guardó en su oficina bajo secreto de sumario.

Mientras rescataban el cuerpo aquel día un grupo de mapuches les gritaban desde la orilla “mentira, allí no hay ningún cuerpo”. Es cierto que por lo frondoso de las ramas es muy difícil ver desde las orillas. Según las fuentes, los gendarmes que persiguieron a los mapuches el 1° de agosto luego de despejar el corte de ruta estuvieron unos 10 o 15 metros más abajo. Por ese lugar pasaron los mapuches que sí sabían vadear el río, a diferencia de Maldonado que tampoco sabía nadar. La ropa y los borceguís mojados le dieron 31 kilos más de peso a Maldonado. Se investiga si Maldonado, además de la tonza retráctil (como la que usan los karatecas) llevaba algún otro elemento en las manos.

Para los buzos la versión del llamado testigo “E” según la cual el joven artesano le dijo: “Siga usted peñi, no puedo más, yo me vuelvo” no sería verdad. Si en ese momento, Maldonado se estaba ahogado se hubiese aferrado con desesperación a la mano del testigo “E”. Los ahogados muchas veces arrastran a quienes intentan salvarlos.

En estos análisis también se estudia si podría tratarse de una muerte causada por hipotermiaya que el agua del río Chubut tiene una temperatura de entre 2 y 5 grados centígrados.

La autopsia del 20 de octubre fue realizada conforme al llamado “Protocolo de Minnesota” y se firmó “con plena conformidad de todo lo observado, abarcando conanuencia de todas las partes” que participan de la investigación judicial. Ese protocolo está recomendado internacionalmente para trabajar con casos donde existe presunción de ejecución y en el que pudieran estar involucrados funcionarios del Estado.

Durante el examen de las ropas que vestía Maldonado al momento de su muerte, además de la campera celeste, se halló “una tonfa metálica retráctil” junto a un cuello polar que podría ser usado a manera de pasamontañas y un par de lentes ahumados.

El DNI de Maldonado, que Clarín reveló en exclusiva, estaba en el bolsillo de su pantalón pero a la morgue judicial habría llegado en una bolsa con otros elementos personales como la tonfa. El joven tenía puesto un pasamontañas con dibujos de calaveritas y una bufanda enrollados en el cuello. Con rayos X se investigó si había sido ahorcado, pero la radiografía lo descartó, indicaron las fuentes consultadas.

El único que manipuló el cuerpo durante la autopsia fue el tanatólogo de la Corte, Roberto Cohen, pero bajo la observación de más de 50 peritos de todas las partes y otros 30 que esperaban afuera. El juez y la fiscal pidieron máximos controles para que no se repitan los escandalosos errores de la autopsia del cuerpo del ex fiscal Alberto Nisman hecha en el 2015. De la autopsia participaron “más de 50 personas en la sala, entre ellas veedores y peritos de parte, y 30 personas fuera de la sala”, según precisó el magistrado al término del procedimiento, que se extendió durante más de doce horas.

El estudio estuvo a cargo de los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte, de dos integrantes del respetado internacionalmente Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF, especializado en reconocer cuerpos de desaparecidos durante la dictadura), el especialista en antropología forense Carlos Somigliana, el médico forense Luis Bosio, y el perito papiloscópico de la Prefectura Naval Argentina Pedro Salas, entre otros.

Toda la autopsia fue filmada con audio a través de dos cámaras de video, una fija y otra móvil, como asimismo la extracción de placas fotográficas a través de una sola máquina de fotos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez y los peritos dejaron afuera sus teléfonos celulares para evitar filtraciones. En el caso de Nisman, el video por ejemplo no tenía audio.

Solo con esos exámenes finales, si confirman la teoría del ahogamiento, se cambiaría la carátula de la causa a muerte dudosa y se podría investigar a varios mapuches, como Matías Santana quien afirmó haber vistos a los gendarmes llevarse a Maldonado, por falso testimonio, entre otros. Después de que se conozcan los informes finales, sectores del Gobierno preparan una serie de denuncias penales contra aquellos que, a su criterio, “plantaron pistas falsas y mentiras” para instalar la idea de que era una desaparición forzada. (Clarin.com)