Schlegel: “Si hay voluntades políticas y voluntad de la empresa Atanor no tendría que cerrar”

El empresario metalúrgico Ricardo Schlegel hace unos años trabajó en varias de las plantas de Atanor, incluida la de Baradero y nos da un panorama de las razones por las que, según su parecer, se llegó a esta instancia.

Desde su mirada, con pleno conocimiento, dijo que esto se veía venir desde hace unos cuantos años y no se debe a las políticas de estado del Macrismo con las cuales reconoce que tiene sus diferencias.

¿Vos conocer Atanor, has trabajado para ellos, por qué crees que tomaron está desición?

“Conozco al dedillo la situación de Atanor de hace muchos años porque yo trabaje, le hice servicios a Atanor, en el último tiempo me pagaban con glifosato a mí en la planta de Pilar que tuve la suerte prácticamente de construirla en su totalidad. Hice toda la planta de cloro sodio- agua oxigenada- en río III también para Atanor, trabaje en los ingenios de Tucumán para Atanor también o sea la situación de Atanor se había tornado realmente muy complicada ya hace unos ocho o diez años atrás inclusive se llegó a decir que la planta de Baradero en la medida que juntara los cinco millones de dólares que significaba el pago del cierre estaba en la meta del dueño- vos sabes que Atanor tiene un único dueño- cerrar la planta. ¿Por qué? porque los productos de aquí según la óptica de la empresa, Baradero iba un poco a la rastra de aquellas plantas productivas que tenían como el caso de la planta de Río III y la planta de Pilar, esto es un poco el panorama que yo tenía real de ahí y que desgraciadamente terminó desencadenándose en esto”.

¿Pero sabían todo eso porque no redireccionaron la producción?

“También tengo que reconocer que el hecho de que si vos sabes con tiempo que algo va a pasar, debían como empresarios rectificar el rumbo y realmente a buscar productos que realmente sean vendibles o comercialmente que entraran en la línea de consumo para que justificara tu planta, ahora si te quedaste con el acido acético y todo lo demás que ya sabes bien como directamente paso con el sorbitol, son cosas que fueron quedando en el camino y que no dieron tiempo- por lo menos no sé si hubo interés de parte de la planta o no tendría el dinero para hacerlo- para reconvertirse en producción, entonces ese tipo de cosas hoy la está viviendo Baradero y obviamente y desgraciadamente la está viviendo en forma directa la gente, no estoy para nada, justificando el despido de las personas, sabes muy bien que yo vengo de gente de trabajo, toda mi vida trabaje, mi viejo fue delegado gremial- sindicalista de toda la vida- así que no va por ahí, estoy contando la verdad de la cosa, esto no es producto de esta política actual, a la cual yo veo que hay cosas que están mal hechas, pero toda esta planta viene picando mal desde hace bastante tiempo y esto lo sabemos todos, esto viene de hace mucho tiempo atrás y desgraciadamente las autoridades de la empresa nunca hicieron nada para reconvertir la producción en otra cosa que realmente generara y mantuviera el trabajo”.

¿Con voluntad política y de la empresa crees que se puede revertir la situación?

“Si eso está pensando para agroquímicos que vengan a invertir a Baradero. Termino de decirle recién a Martín Genoud que podríamos generar una reunión de ese tipo proponiéndole a la empresa que produzca el traslado de la planta de Munro acá, por lo menos si es esa es realmente la intención y que el municipio se encargue de darle las factibilidades impositivas que le permitan hacerlo o sea hay una pila de razones, lo que yo quiero decirte que la situación especificas de porque hoy se cierra es esta, ahora que hay maneras distintas- si hay voluntades políticas- y voluntad de la empresa de hacerlo no me cabe duda que las hay, de eso no tengas dudas”.