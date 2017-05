Scioli en el acto del Día del Trabajador en Baradero: “la primera etapa fue el ajuste, la segunda es el ajustazo”

El acto por el Día del Trabajador organizado por los Sindicatos Unidos de Baradero, tuvo una fuerte carga política.

Como era de esperarse ante la crisis laboral que vive la ciudad, los gremios hicieron sentir sus voces contra el gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Fernanda Antonijevic. Algunos de los oradores se refirieron al plan económico que beneficia a los empresarios, otros a la inacción de los gobernantes y tambien hubo quienes trataron de traidores a todos los funcionarios del macrismo por haber engañando al pueblo y en especial a los trabajadores.

Inesperadamente para muchos de los que asistieron al acto, sobre el escenario colocado en la puerta de acceso a Ingredion donde se ubicaron los representantes gremiales, apareció la figura de Sergio Berni, actual senador provincial y ex Secretario de Seguridad de la Nación, junto al Ex Gobernador y Candidato a Presidente de la Nación, Daniel Scioli, quienes estaban acompañados de Marcos Di Palma y el Ex Intendente Aldo Carossi ,entre otros.

Los ex funcionarios, fueron presentados por Carlos Touzet, Secretario General del SOERM quien agradeció las gestiones realizadas por ambos en situaciones coyunturales que se generaron en Ingredion y siempre estuvieron dispuestos y colaboraron en solucionarlos.

Tanto Scioli como Berni hicieron uso de la palabra y si bien durante el resto del acto se criticó duramente la gestión macrista priorizando la situación laboral, los altos dirigentes del Frente Para la Victoria, hicieron referencia a la crisis laboral local pero centraron el discurso en mostrarse como alternativa a este modelo en las próximas elecciones, en cierta forma el lanzamiento de campaña.

Sergio Berni, entre otras cosas, expresó: “Hoy es un día de sentimientos muy encontrados, no es justo, hoy tendríamos que estar festejando, tendríamos que estar honrando a todos aquellos mártires que lucharon toda su vida para conquistar nuevos y más derechos laborales, pero sin embargo, parece mentira, no puedo creer que un primero de mayo estemos con Daniel y los compañeros en la puerta de una fabrica que despide gente, que quiere llevar a cada una de esas familias a ese abismo que ya conocimos. ¿Quién de nosotros no pasó por ese abismo?, un abismo que conocemos y no queremos volver nunca más, un abismo que ensombreció la historia de nuestra patria, que nos quitó la dignidad.

Yo creo compañeros que los pueblos no se equivocan, muchos de ustedes creyeron y no está mal creer, el problema es que los engañaron, que los estafaron.

Yo me acuerdo Daniel cuando discutías con Macri y juraba por sus hijos, su familia que nunca iba a devaluar y que fue lo primero que hicieron, devaluaron un 40% el dólar, para que un grupo de empresarios millonarios hagan mas millones y trasladaron los aumentos del dólar a los precios; después dijeron que iban a cuidar el bolsillo de los trabajadores y le quitaron las retenciones a las mineras, les quitaron las retenciones a aquellos que concentran el 80% de las cosechas de nuestro país y quien sufrió las consecuencias el trabajador. Dijeron que iban a cambiar los planes sociales por trabajo y en 500 días lograron el record de haber cerrado más de 1600 fabricas en la provincia de Bs. As.

Entonces no se equivocaron, los engañaron dijeron que no iban a aumentar las tarifas y que fue lo primero que hicieron le sacaron la plata del bolsillo al trabajador para dárselas a las grandes empresas, a la distribuidora de luz, gas y agua; 1400 pesos a cada trabajador nos sacan en subsidios para darle a esas empresas. Nos dijeron que iban a crear trabajo de calidad y hoy tenemos precarización, el salario para ellos es un gasto no una inversión. Por eso estamos acá compañeros porque no lo vamos a permitir, porque gracias a Dios en la Argentina tuvimos un Perón, supimos de la lucha de Evita por los trabajadores y somos nosotros los herederos para seguir con esa lucha. Este pueblo argentino que en el 2003 cuando estábamos todos de rodillas Nestor Kirchner nos devolvió la dignidad, cinco millones de puestos de trabajo, eso es gobernar, gobernar es crear empleo, producción, felicidad a nuestra gente, no que tengamos que estar un 1ro. de Mayo en esta fábrica.

Pero no todo está perdido, sabemos que Daniel va a llevar este reclamo a los medios nacionales, sabemos de tu compromiso, tus convicciones y perseverancia, así que tenemos que llevar este conflicto a nivel nacional, que se visibilice, gracias Daniel (Scioli) por estar acá.

No todo está perdido, tenemos una luz de esperanza en octubre, tenemos que saber organizarnos, generar mayoría, poner las construcciones colectivas por delante de las personales, así podemos generar una luz para recuperar en el 2019 el país que soñó Perón, Evita, Nestor y Cristina, un país con trabajo, justo y soberano. Gracias Compañeros”.

Luego llegó el turno de Daniel Scioli, quien con términos muy duros cargó sobre Macri ; “Vengo a solidarizarme con la unión de sindicatos de Baradero y a través de ellos con ustedes los trabajadores, en un día donde no se puede decir feliz día porque hay un sabor amargo, hay tristeza, desesperanza, hay bronca. Pero hoy nuestra responsabilidad es trabajar juntos para frenar esta segunda etapa del ajuste que busca el gobierno para profundizar su programa económico y que el salario siga siendo la variable para seguir avanzando sobre esos derechos y lo que es un pilar fundamental del funcionamiento de la sociedad desde el punto de vista económico y social, el trabajo como gran ordenador.

Escuche que Macri va a festejar el Día del Trabajador en Ferro, no sé qué va a festejar, yo no veo nada para festejar, un millón y medio más de pobres, 300000 puestos de trabajo que se han perdido, 7000 comercios, fabricas que han bajado las persianas, la preocupación que hay en nuestros jubilados y tambien en esta segunda etapa del ajuste y créanme como consecuencia de las medidas económicas que han tomado durante estos 500 días de gobierno se les viene eso encima al país. Esto una vez lo anticipe, decían que era la campaña del miedo y ocurrió, muchos me dicen tenias razón, pero yo no quiero que pase y tener razón quiero trabajar para evitarlo.

Mandela decía que hay dos caminos, resignarse o luchar y yo he decidido luchar al lado d ustedes para reivindicar, para defender el trabajo, para estar al lado de compañeros de la calidad humana y política del senador provincial Sergio Berni que no limita la responsabilidad que ustedes le han confiado a su tarea parlamentaria, sino que le gusta estar acá, en la calle al lado de la gente que sufre, que lo necesita, por eso me llamó ayer y me dijo Daniel yo creo que el mejor lugar donde podemos estar este 1ro. de Mayo es en Baradero. Llamé a un amigo de la región, un trabajador incansable como es Marquitos Di Palma, a Aldo Carossi que hicimos un gran trabajo en su momento y acá estamos.

Si la primera etapa fue el ajuste la segunda es el ajustazo, y no es porque el gobierno busque hacer el mal, ellos tienen la concepción que la Argentina esta cara, que hay que bajar los costos, vía reducir los salarios, que hay que bajar la inflación como sea abriendo las importaciones y aumentando la tasa de interés, que a las jubilaciones hay que aumentarles la edad y tambien llevar a cabo recortes como se están viendo en la educación, la cultura, la salud pública. Por eso es fundamental que esto trascienda las banderas de un espacio político, eso es lo que hacer con lo que se viene, la posibilidad de expresar democráticamente lo que nos pasa, es sentido común, es pensar como estábamos antes, mejor o peor.

Este cambio que es un verdadero retroceso, una marcha atrás, no veo mucha gente contenta con el cambio, solo algunos pocos que se han beneficiado con esta transferencia de recursos fenomenal que genera inclusive la situación crónica que una planta con un recurso natural como el maíz tengamos que estar hoy padeciendo esta situación donde las empresas para que le cierren los números dicen esta caro, queremos negociar, recortar, suspender y esto sucede tambien en Atanor y otros tantos sectores. El camino era la agenda del desarrollo no la agenda del ajuste.

El gobierno busca en todo momento hacer referencia a la herencia, luego como no les alcanzó apareció la teoría conspirativa, que el peronismo cuando esta junto a los trabajadores está conspirando, no es así estamos defendiendo nuestra soberanía nacional, la justicia social, la independencia económica de un país que estaba desendeudado y lo volvieron a endeudar a niveles muy comprometedores para el futuro de la Argentina. Y como si fuera poco ahora dicen era esto o Venezuela, vieron que hay un montón de venezolanos que los han traído para que hablen en los canales, pero Argentina es Argentina y con todo respeto al pueblo de Venezuela que la está pasando mal, pero tenemos una materia gris, un espíritu emprender, una materia prima única por eso tenemos que generar este tipo de encuentros aunque los quieran tapar, ya lo dijo el General Perón la única verdad es la realidad y hoy la realidad es esta, el salario que retrocede, fabricas que cierran, ajuste tras ajuste que va deteriorando el nivel de vida incluso de muchos sectores que con muchas esperanzas fueron a votarlos a ellos, nuestra pujante clase media en busca de un cambio para estar mejor y hoy ven los resultados. Por eso cuenten humildemente con este trabajador incansable, coherente, que sostengo mis ideas, porque a mí no me van a llevar ni con el miedo ni con ningún otro interés que no sea defender la causa justa. Felicito a estas agrupaciones gremiales que no se han dejado presionar, que mantienen la representatividad”.