Se complica el arranque de Showmatch: ¿Qué pasa en Ideas del Sur?

Las vacaciones de los empleados de Ideas del Sur están siendo más largas de lo debido. Los trabajadores debían presentarse el 16 de febrero para retornar a sus actividades y se encontraron con un panorama no muy esperanzador que digamos: no solo les extendieron nuevamente las vacaciones hasta el 6 de marzo si no que no los dejaron entrar.

El personal que no fue despedido por el Grupo Indalo fue obligado a tomarse vacaciones forzadas -con goce de sueldo- durante todo enero. En un universo paralelo, Marcelo TInelli y los productores del programa tienen pensado arrancar el 15 de mayo y en redes sociales lo manifiestan siempre que pueden.

Por otro lado, las cosas en la AFA parecen encaminarse y Tinelli no renuncia a su sueño de ser presidente del fútbol argentino. ¿Si lo logra, habrá Showmatch?

