Se conmemoró el Día de la Bandera

En la fría mañana del lunes 19 de Junio, Baradero conmemoró el 197º Aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador del Pabellón Nacional.

Un día antes de la fecha prevista en el calendario de las fechas patrias, se llevó a cabo el acto del Día de la Bandera, para que los alumnos de cuarto año de las escuelas primarias del partido de Baradero pudieran estar presentes y realizar la ansiada jura.

A las 11 Hs. frente al Monumento a la Bandera, ubicado en la esquina de San Martín y Rodríguez, ante una importante cantidad de público, se procedió a izar la enseña patria, acción llevada a cabo por la Intendente Municipal, Fernanda Antonijevic, el Secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Marcos Barlatay, acompañados de un grupo de alumnos de diferentes escuelas.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y depositar una ofrenda floral al pie del monumento, el Párroco Rubén Darío de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, realizó una oración litúrgica, donde tuvo palabras elogiosas hacia la figura de Manuel Belgrano, devotó de la Virgen de Lujan.

También realizó la bendición de un grupo de banderas, que una vez finalizado el acto fueron entregadas a las Escuelas Rurales.

El Jefe Distrital, Profesor Walter Mandel, hizo uso de la palabra y se refirió al prócer, diciendo;

“El 20 de Junio se conmemora el Día de la Bandera en homenaje a su creador el General Manuel Belgrano, quien cambio su vocación de abogado para ocupar el cargo que su patria le ofrecía y aún así pudo decir, años mas tarde, en una de sus cartas no busco gloria sino la unión de los Americanos.

Hablar de un hombre que como todo premio sus gloriosas victorias en los campos de Salta y Tucumán solo pidió poder fundar escuelas donde se enseñara a respetar los derechos del hombre. Hablar de un hombre junto a quien marchó todo el pueblo jujeño durante el éxodo, destruyendo sus pertenencias para no dejar nada que el enemigo pudiera utilizar. Hablar un hombre que no replegó sus fuerzas a pesar de la derrota, hablamos entonces no de un hombre común, sino de uno cuyo destino signó y dirigió miles de destinos, de alguien sobre cuya espalda cayó la enorme responsabilidad de comandar hombres en batallas y acumular resonantes triunfos. Normalmente asociamos la figura de Manuel Belgrano con la creación de un símbolo patrio-la bandera-, porque un 27 de Febrero de 1812 a orillas del río Paraná, sin pedir permiso a sus superiores, se celebró la ceremonia de la bandera, formada la tropa, Belgrano desenvainó la espada y dijo este será el color de nuestra divisa con la que marchen al combate los defensores de la patria.

El 8 de Junio de 1938 con la aprobación del Congreso el entonces Presidente de la Nación Roberto Ortis promulgó la Ley 12.361, esta ley dispone el 20 de Junio como el Día de la Bandera y lo declara feriado nacional en homenaje a Manuel Belgrano, fallecido el 20 de Junio de 1820.

Esta efeméride nos convoca a reflexionar sobre nuestra Bandera Nacional como emblema de nuestra unidad y sobre cómo cada nación se diferencia en este sentido, los símbolos nacionales son aquellos que un país adopta como representación de sus valores, sus metas, su historia. Mediante los cuales se identifica y se distingue de los demás, además de unir en torno a ellos a sus ciudadanos y crear un sentimiento de pertenencia.

Como símbolo de nuestra soberanía, la Bandera Nacional representa nuestra tierra, sus habitantes y también a las generaciones precedentes que lucharon para obtener la libertad, la independencia y la afirmación de valores, es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de hombres y mujeres que nacieron en esta tierra y los que vinieron a poblarla, es así que hoy hacia donde miremos esta ella, la Bandera Nacional cobijándonos por una patria justa, libre y soberana”.

Finalizadas las sentidas palabras del Profesor Walter Mandel, la Jefa Comunal Fernanda Antonijevic procedió a tomarle a los pequeños de 4to. año de las Escuelas Primarias, la tradicional Jura de lealtad a la Bandera.

La Intendente, se refirió a esta ceremonia y les habló a los niños sobre el valor de la Jura;

“Los quiero felicitar y transcribir un poco el juramento que acabamos de hacer, ustedes han terminado de prometer ser leales a la bandera, esta es una de las primeras decisiones conscientes que adoptan como ciudadanos Argentinos. Todos los ciudadanos somos responsables de construir un país mejor y ustedes también, es que nuestra bandera significa mucho más que un paño celeste y blanco cualquiera, va más allá de los colores que nos identifican en un partido de fútbol, en un mundial o en una olimpiada, porque tienen un significado que es mucho más profundo, más trascendente y mucho más importante, significa que todos pertenecemos a una misma nación y que esta nación hay que construirla día a día, en cada acción cotidiana, si bien en los actos patrios como el de hoy, recordamos a los próceres de nuestra emancipación como Manuel Belgrano, tenemos que aprender que estos hombres que han hecho grande la historia, no tendrían sentido si vemos como que son solo acciones del pasado, como personas que hace tiempo ya fallecieron y que quedaron en un pedacito de historia, eso no es así, nuestro país necesita hoy también personas con la misma calidad humana y principios como los de Belgrano o como los de San Martín y cada vez, alumnos de 4to grado, que ustedes decidan estudiar a conciencia, cada vez que decidan devolver lo que no les pertenece, ayudar a los demás, no burlarse ni lastimar a un compañero, cuidar lo que tienen en sus casas, en el colegio o en el barrio, es decir cada vez que ustedes decidan hacer las cosas bien están ayudando a tener un país mejor y los que están haciendo es justamente es honrar la bandera.

Que este juramento no quede en una promesa, sino que sea una actitud de vida cotidiana. Dios quiera que estas palabras les lleguen al corazón y que nunca bajen los brazos en la ardua tarea de mantener la esperanza y trabajar por un futuro para esta nación.”

Antes de la desconcentración, las autoridades hicieron entrega de nuevas Banderas Argentinas a los establecimientos educativos de la zona rural.