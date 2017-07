Se espera un milagro. Un canasto yace sobre la vereda desde hace meses

Durante una noche de meses atrás, un automóvil que circulaba por la calle San Martín, al llegar al cruce con Medrano, protagonizó un accidente. En apariencia el conductor perdió el control de su vehículo el cual subió a la vereda de los números impares y arrasó con un cesto de basura de los que el municipio colocara en su oportunidad, arrancándolo de cuajo.

Han pasado largos meses de aquel suceso, del que afortunadamente no hubo que lamentar víctimas personales, y el cesto, como claramente lo muestran las fotos, yace caído sobre la vereda casi que podría decirse en el mismo sitio en que quedó tras el choque, tal vez esperando el milagro que al canasto le broten raíces y se aferre con ellas a las baldosas.

No se está llamando la atención sobre lo desprolijo de un hecho acontecido hace unos días, se trata de algo que ocurrió, como quedó dicho, hace ya meses, que no ha sido reparado y que, tal vez sea lo peor, no puede decirse que pase inadvertido por quienes deben, más que nadie, resguardar que no sucedan cosas como estas.

El Diario de Baradero