En la jornada del miércoles, se inauguró la Casa de la Mujer, un espacio cuya finalidad es fortalecer a todas las mujeres de la comunidad mediante distintos talleres, capacitaciones y asesoría legal en violencia de género.

La Casa de la Mujer, es el reflejo del trabajo mancomunado del municipio, los cooperativistas y los vecinos, cada una de estas partes aportaron propuestas cargadas de compromiso social y lo que era un sueño hace un tiempo hoy es realidad.

“Tener la Casa de la Mujer siempre fue una prioridad para mí desde el lugar que me toca desempeñar. Empezamos a trabajar con la Secretaria de Políticas de Género de la Provincia de Buenos Aires para conseguir recursos. Nuestra gobernadora María Eugenia Vidal desde el momento que asumimos al gobierno nos dijo claramente que cada noche tenemos que pensar que acción hicimos para cambiarle la vida a alguien, si nosotros cada noche podemos dormir tranquilos porque le mejoramos la vida a una persona estaremos cumpliendo con lo que nos toca, y con la Casa de la Mujer lo que uno siente es que le ha mejorado la vida a muchas personas. Acá uno viene a encontrar una forma distinta de integración, de inclusión, no importa el credo, no importa la ideología política, acá venimos y nos sentimos todos bien, eso significa que este lugar tiene algo distinto que los demás, porque todo se hace con cariño.” expresó la jefa comunal.

Además, añadió “Me emociona ingresar a estos lugares, en poco tiempo hemos hecho grandes obras, pero cuando uno viene a la Casa de la Mujer se lleva algo además de lo que brinda. Las mujeres que vienen a este lugar vienen a llevarse algo, pero dejan mucho aquí. Nuestra mayor responsabilidad como comunidad es generar un cambio cultural, un cambio social en un país donde el 30% de la estructura es de pobreza no se sale con una chapa, con un tirante, con una medialuna un sábado a la tarde, de esa pobreza salimos si todos nos empoderamos y sabemos que nuestro destino, nuestro futuro y nuestra vida depende si cada uno estamos dispuesto a esforzarnos para progresar, a hacer lo mejor para criar a nuestros hijos.”

“Baradero tiene un desafío enorme y ese desafío como siempre está en manos de las mujeres, por eso me emociona venir a este lugar y sentir que unidas podemos salir adelante, esa energía y ese empuje no se ve en todos lados, por eso estoy muy orgullosa y emocionada. Cuenten conmigo y yo cuento con ustedes para seguir creciendo en este espacio maravilloso” concluyó.

Luego de la carta de agradecimiento realizada por Cecilia Guariniello, directora de políticas de género y Pía Fitipaldi, coordinadora de la Casa de la Mujer, se entregaron distinciones de agradecimiento por ser la primera mujer intendente de la ciudad a Fernanda Antonijevic; a las vecinas Ester González, Laura Alé, María Rosa Palacios y Marta Gladys Villarruel por su permanente colaboración en la Casa de la Mujer y a Luis Cherbas, de las cooperativas de Argentina Trabaja por ser parte fundamental en la concreción de este sueño hecho realidad.

Cabe destacar que el director y locutor de la Radio Municipal, Javier Basualdo expresó una breve reseña sobre la vida del Santo Cura Brochero, debido a que el centro comunitario fue bautizado con su nombre, y obsequió la imagen y un libro sobre la vida del Santo, que fue colocada en la flamante biblioteca de la Casa de la Mujer.

Al finalizar, se realizaron demostraciones de las actividades que se llevan adelante actualmente pasando un grato momento con todos los presentes.

En la Casa de la Mujer, actualmente, se desarrollan los siguientes talleres: tejido al crochet, costura, manualidades, gimnasia, zumba, cocina, expresión corporal, stand saludable, fotografía, encuentros de crianza, escuela primaria para adultos, grupo de contención “No Callamos”, asesoría legal sobre violencia de género, escuela deportiva para niños, peluquería, maquillaje terapéutico, esperando por más que se irán sumando en los próximos meses.

Carta de agradecimiento

Un día tan especial como hoy, les queremos contar a todos los presentes, para que nos conozcan un poco más, qué es la Casa de la Mujer para nosotras. Nuestra Casa tiene el objetivo general de fortalecer a todas las mujeres de la comunidad. Es una Casa para la Mujer, porque históricamente fuimos el género oprimido. La mujer enfrenta varias desventajas en el mercado de trabajo, además de afrontar los prejuicios de género prevalecientes. Queremos achicar la brecha de géneros y por eso es que atendemos la problemática de violencia contra las mujeres, en el marco de la promoción de los derechos existentes y de estrategias para visibilizar y sensibilizar esta problemática.

Todo comenzó con la Directora de Políticas de Género, Cecilia Guariniello, quien soñó alguna vez con un sitio para la mujer. Un día, Cecilia y Pía (quien es la actual coordinadora de esta Casa) se conocen y empiezan a recorrer el camino que las llevaría a la Casa de la Mujer. En el año 2016 se crea por primera vez en nuestro municipio, el área Género y Mujer, que depende de la Dirección de Políticas de Familia, y que enmarca nuestra Casa.

En el marco de escuchar las necesidades y demandas de las mujeres vecinas, es que se empezaron a realizar reuniones barriales desde el mes de Octubre año 2016 para conocer los intereses y expectativas de las mujeres. De allí, que surgieron todos los talleres que hoy se ofrecen, ideados por la propia comunidad, como necesidad sentida por nuestras mujeres. Los mismos tienen un fin recreativo y de aprendizaje, así como también de capacitación para poder realizar emprendimientos laborales. De las reuniones barriales surgió la idea de aprender un oficio para llevarlo a cabo en la Feria de Emprendedores Locales.

Esta Casa está convencida que el espacio no tiene que ser sólo de mujeres ya que toda la sociedad debe concientizarse sobre la importancia de repensar ciertos estereotipos y prejuicios. Por tal motivo es que también se cuenta con talleres para Mujeres, Hombres, Niños y Niñas, como la Escuela Primaria de Adultos, Expresión corporal y manualidades para niños. Asimismo, con un Stand Saludable donde se trabajan varios temas de salubridad en general. Además como los chicos también necesitan su espacio, se han diseñado actividades para ellos y para que estén entretenidos mientras sus madres realizan talleres.

También se cuenta con un espacio de asesoría legal en Violencia de Género, para poder brindar información a quien así lo necesite. Esta temática se trabaja transversalmente ya que el género atraviesa todo el entramado social.

Esta casa trabaja mancomunadamente con la Secretaría de Cultura, Turismo, Deporte y Educación, la Dirección General de Gestión Social y Trabajo Comunitario, la Dirección General de Gestión Ambiental, el Servicio de Violencia Familiar Municipal, la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Dirección General de Producción y Empleo, el Área de Diversidad Sexual, la Inspección Distrital de Educación y la Escuela de Formación Docente N°115 y con el Programa Equipos Comunitarios.

La Casa de la Mujer Agradece profundamente a todas estas áreas y sus equipos por sumarse y contribuir en el diseño de los talleres. También agradece especialmente a nuestra Intendente municipal, por brindar el espacio y acompañar esta propuesta. Queremos transmitir qué es la primer mujer intendente de nuestra Ciudad, lo que demuestra que las mujeres también pueden ocupar cargos importantes de gestión. También agradecemos a Martin Genoud, Walter Ocampos y María Laura Liaudat por su apoyo. Asimismo, a Luis Cherbas y a todos los cooperativistas que han participado de la obra edilicia de Nuestra Casa. También a Javier Basualdo por brindarnos un espacio de difusión semanal en la radio municipal.

También queremos agradecer a Martita Gómez por su amor a nuestros pequeños, a Leonilda Maestre por su constante predisposición y a Silvia Villarruel por no perderse ningún detalle. Ellas también son el motor de esta Casa. También a todas las y los talleristas que transmiten su saber y hacen que nuestras participantes se empoderen. También a Ester, Marta, María, Laura y tantas vecinas amigas que cotidianamente colaboran con nuestra Casa. Pero sobre todo, queremos agradecer a todas las mujeres que confían en este espacio, que son las protagonistas de esta historia que ya empezó a escribirse en octubre y que sentimos que ya no va a poder borrarse.

Hay mucho para contar pero mucho más por hacer. Invitamos a todos aquellos que quieran, a traer sus propuestas, inquietudes, críticas constructivas, sugerencias, para continuar consolidando y escribiendo la historia de esta Casa. Todos y todas podemos ser parte. Muchas gracias.

Prensa y Comunicación