Se inauguró oficialmente el edificio del Jardín de Infantes N° 905

En un acto emotivo e inolvidable, la intendente Fernanda Antonijevic inauguró la obra del flamante edificio del Jardín de Infantes N° 905, una jornada que quedará en la memoria de todos aquellas autoridades, docentes y alumnos que lucharon incansablemente para lo que fue un sueño inalcanzable, hoy se haga realidad.

El acto contó con la presencia de la Subsecretaria de Políticas Docentes y Gestión Territorial de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Castro; el inspector jefe regional Germán Flores Capriotti, el secretario de gobierno Martín Genoud, la directora del Jardín de Infantes N° 905, Adriana Marchesani, la inspectora Institucional de la Unidad Académica Marcos Sastre, Elizabeth Liaudat, la directora del concejo escolar Cristina Gacitúa, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Martín Cárdenas, inspectoras de los distintos niveles educativos, autoridades municipales, ex y actuales docentes, alumnos y comunidad en general.

Con la presentación de las banderas y los alumnos abanderados, la jornada inició con el emotivo protocolar corte de cinta de la inauguración del flamante edificio que ya está en actividad, para luego, continuar con las estrofas del Himno Nacional y de ese modo reflejar a través de palabras todo lo que se vivenció durante once años de espera, de adversidades, esperando por un sueño que parecía casi imposible de concretar.

La directora del Jardín de Infantes, Adriana Marchesani, fue quien plasmó y compartió un discurso conmovedor y repleto de agradecimientos, expresando lo siguiente:“Quiero reconocer a ellas, mis compañeras importantísimo pilar para midentro de este jardín, ellas, y ellos porque también contamos con profes, se merecen que se les agradezca por la calidad de personas que son ante todo y por su profesionalismo que es indiscutible. Necesito decirles hoy gracias una vez más por saber cómo y entender cómo se trabaja en equipo logrando formar un equipo nada es difícil, supimos hacerle frente a las adversidades, ellos saben de lo que les estoy hablando. Agradezco a la señora intendente Fernanda Antonijevic y a su equipo, a la presidenta del concejo escolar y a toda su gente, porque nos devolvió las esperanzas y hoy el sueño del jardín propio se hizo realidad. Debemos creer que a las palabras no siempre se las lleva el viento, porque un día me dijo ‘cómo no tienen todavía su jardín, yo me comprometo, ustedes no pueden seguir así’ y empezó un proceso donde caminó junto a nosotras. Sueño que hoy es realidad y lo hicieron realidad las intencionalidades políticas y las gestiones eficaces lo que nos demuestra que no hay metas imposibles ni logros inalcanzables, solo hay que saber poner el corazón necesario. Hoy es día de agradecimientos a nuestra querida ya jubilada profesora María del Carmen Buenamaizon que me honra enormemente con su presencia, ex directora institucional de la Unidad Académica del Marcos Sastre, junto a la vicedirectora Mimi Giorgio que siempre estuvo a nuestro lado día a día que lograron en ese entonces que la Municipalidad y su ex intendente Mario Carossi nos donaran el terreno y comenzar junto al concejo escolar conseguir un programa de fondos para la construcción. Once años de espera, once largos años, pero llegó el día. Gracias a las familias de hoy y las que ya no están porque sus hijos egresaron. Muchas gracias por la colaboración permanente y el apoyo incondicional que siempre recibimos. El Jardín ya tiene 27 años y en sus comienzos lo vieron nacer nuestras queridas docentes fundadoras que ellas también día a día estuvieron en todo el proceso acompañándonos con su corazón: Ana María Véliz, Ester Meglio, Marcela Ciurca, Silvia Colombo, Hilda Mangione y Silvia Amante que nos alentaron día a día a seguir con alegría, pendientes de que la obra continúe y finalice. Muy felices hoy festejamos que llegó el día en el que les devolvemos a nuestros niños el derecho a educarse en un lugar digno, que cuenta con techos que no se lloverán, paredes sin humedad, pisos parejos, con calefacción, con baños como corresponde, con un amplio patio donde puedan desarrollar sus habilidades motoras y sus juegos. Nuestro compromiso a partir de hoy es cuidarlo, también le pedimos a la comunidad que lo cuide. Y a seguir enseñando pero ahora en un espacio optimo adecuado para la primera infancia para que todos nuestros niños reciban educación de calidad en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias a todos.”

Luego de sus palabras, llegó el discurso de Florencia Castro, la Subsecretaria de Políticas Docentes y Gestión Territorial de la Provincia de Buenos Aires, que contenta por el compromiso en la educación en la ciudad, manifestó: “Para mí es un honor acompañarlos en esta situación, no solamente porque es la inauguración de una hermosa obra que van a poder disfrutar los niños, sino también una gran satisfacción por encontrar una comunidad educativa que ha luchado fuertemente por la concreción de este logro. La educación es el legado, es como nosotros transmitimos a las futuras generaciones lo que es importante para el desarrollo de nuestro país. En este lugar se ve claramente esta comunidad educativa de Baradero acompañando a cada uno de los actores para el desarrollo de una mejor educación. Se ve claramente con una intendenta que los acompaña tanto apoyando al nivel inicial como el universitario entendiendo que la única forma de desarrollo de nuestro país es a través de la educación. Para mí es un placer acompañar en la inauguración pero mucho más acompañar a una comunidad educativa comprometida que consideran que la educación es el pilar fundamental. Desde el Gobierno de la Provincia los felicitamos, sigan en este camino que es acompañar a cada uno de nuestros niños para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Sigamos trabajando por más y mejor calidad de la educación pública.

Al finalizar, la jefa comunal y la subsecretaria hicieron entrega a autoridades del Jardín N° 905 una placa conmemorativa de la fecha tan especial.

El acto prosiguió con las palabras de la intendente Fernanda Antonijevic, quien sostuvo desde un comienzo, que la prioridad de la gestión es aportar y trabajar para la educación de la ciudad: “Los que pensamos a la educación como una herramienta de liberación nos sentimos orgullosos de venir a inaugurar el edificio propio del Jardín N° 905, un sueño tan anhelado por tantos que se hace realidad. Nunca voy a olvidar cuando los niños de este jardín entraron mirando sorprendidos con ojos enormes casi sin poder creer lo que veían alrededor. Fueron muchos años de espera, muchas gestiones, muchos viajes a La Plata, de muchos concejeros escolares, directores, funcionares, docentes, de la gestión anterior y la actual, en esto es importante estar unidos y reconocer y por eso agradezco a Luis Santín y la de tantos otros que han trabajado por este sueño desde hace tanto tiempo: concejales, el intendente anterior Aldo Carossi. Si bien siempre digo que a los políticos hay que exigirles, hoy voy a agradecer a todos ellos que iniciaron este sueño hace 12 años y por supuesto en especial a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal que desde el primer día que tuve la oportunidad de verla y plantearle la inquietud y la necesidad comprendió rápidamente la urgencia y prioridad de este edificio. Ahí, haciendo lo que hay que hacer, con el equipo del gobierno nacional y el Ministerio de Educación cumplieron el sueño de muchos. De muchos docentes, auxiliares, directores que padecieron la incomodidad pero nunca perdieron la alegría y motivación para brindar una enseñanza de calidad aún ante las adversidades, aún ante las peores situaciones edilicias. El sueño de muchos niños y de muchas familias que eran y son parte de esta comunidad educativa de tener una casa propia, un lugar adecuado para el desarrollo de la educación inicial, y el sueño de una comunidad que sabe que valió la pena mantener las esperanzas y que lo que parecía tan lejano, casi imposible, hace un año atrás, cuando tímidamente anunciábamos que se reanudaba la obra apenas creyó, pero ahora renovó la esperanza, no solamente de una nueva obra, sino de que otro país es posible. Quien gobierna dejando de lado la educación lo que pretende es dirigir y orientar a los ciudadanos a sus propios fines e intereses. Nosotros tomamos como pilar básico a la educación en busca de que los ciudadanos logren vivir con dignidad, sabemos que la educación y sólo ella es la que libera al hombre, ayudándolo a establecer su propio proyecto personal. Por eso seguimos apostando y trabajando a la mejora de todos los establecimientos educativos de la ciudad de Baradero y no sólo la mejora sino la creación de nueva instituciones educativas. Baradero está siendo parte de una revolución educativa que está sucediendo en el país, una revolución que tendrá protagonistas a nuestros hijos y nietos. Sigamos comprometidos con la educación que es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad y nuestro país.”

Hoy los niños y docentes disfrutan y realizan su trabajo educacional en un edificio con las condiciones necesarias para su efectividad. Hoy, después de tanta espera, el sueño se cumplió y la esperanza de ir por más sigue intacta.

Prensa y Comunicación