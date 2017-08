Se lesionó Jesús Silva

Atlético arrancó con el pie izquierdo su participación en el Federal B y no se puede enderezar, si bien los cinco puntos obtenidos lo mantienen en el pelotón, son muchos los partidos y la exigencias del torneo para un plantel corto donde el DT Fortunato siempre se vio obligado a realizar cambios en la formación inicial.

A la lesión de Walter Del Río, en la previa de la final por el ascenso y que aun lo mantiene fuera de la cancha, se le sumó rotura de rodilla en Mariano Maisano quien por recomendación médica y con una operación pendiente se retiró definitivamente de la práctica del futbol, Michel Gómez se recupera de un golpe que lo lesionó en el segundo partido, Gonzalo Carreras estuvo fuera un partido y el parate le sirvió para recuperarse y volver este fin de semana. A esto debemos sumarle lesiones menores, enfermedades o expulsiones que privaron al negro de contar con valiosos jugadores en diferentes momentos de este Federal B.

Lamentablemente esta semana, el experimentado capitán Jesús Silva quien fue expulsado en el partido frente a Belgrano de San Nicolás, sufrió un desgarro en el partido de liga jugado el miércoles frente a Fundición que le demandará un mes de recuperación.

Todo esto llevó al “Negro” ha hacerle frente a su presentación en el Federal B, con muchos chicos que se han visto obligados a crecer de golpe futbolísticamente y un cuerpo técnico que debe agudizar el ingenio todos los fines de semana.

Jesús en dialogó con BTI habló sobre la lesión; “El miércoles sufrí un desgarro, son mínimo 21 días de recuperación, me hice la ecografía, ahora estoy yendo a lo de tito Sassone (kinesiólogo) a trabajar sobre eso. Es una lástima porque queremos mejorar en muchos aspectos en Atlético y nos siguen pasando estas cosas, pero yo siento que va a pasar todo esto y lo vamos a sacar adelante”

“El plantel viene golpeado porque desde que arrancamos si no es por expulsión es por lesión, pero los chicos están comprometidos, ganas sobran y en este torneo que es tan difícil van teniendo posibilidades los más chicos y hacen un buen papel cuando les toca, estando a la altura de lo que se requiere”.

“Este torneo y la liga te da la posibilidad de estar ahí de no relajarte y entender que es otra cosa, esto es semi profesional y hay que mantener la categoría pero sin dejar de hacer un buen papel.

Yo al partido con Fundición no iba a jugarlo, el técnico me pregunto cómo estaba y como tenía una fecha de suspensión sabia que me iba a venir bien estar, nosotros no jugábamos por nada pero yo quería que los jugadores mas chicos vean que quienes jugamos el Federal estamos comprometidos con el club y bueno, sentí un pinchazo y tuve que salir”. Expresó Jesús dolido por lo ocurrido.

El negro viaja a Ferré donde enfrentará a Colonial en busca de un buen resultado, no será fácil pero este plantel se hace fuerte en las difíciles y el domingo es una oportunidad más para demostrar que a Atlético le pueden faltar nombres pero nunca le faltará garra y corazón.