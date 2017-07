Se realizó un importante plenario regional de los trabajadores

Este viernes, en las instalaciones del Club Fundición se llevó a cabo un Plenario regional del que participaron Sindicatos Unidos de Baradero y la CGT regional Zarate – Campana.

En el mismo se discutió la crisis laboral de la zona y entre otras acciones, se redactó un documento que fue entregado a las autoridades municipales para que se declare la Emergencia Laboral. Además en los próximos días habrá reuniones con diputados y la CGT central.

Felipe Barrios, Secretario Gral. de la Mesa Sindical y representante de los curtidores, habló con BTI sobre la reunión y otros temas relacionados a esta crisis.

¿Cómo fue el plenario regional?

“Yo diría positivo, un debate lindo por el tema que está aconteciendo en toda la región, porque no es solamente en Zárate, Baradero, Campana sino que en la región se están suscitando un montón de problemas de despidos, de cierres de industrias y nos vemos en la necesidad de que en conjunto salgamos a pedir la emergencia laboral y el cierre de las importaciones porque eso esta haciendo que cierren las industrias y que tengamos los despedidos que tenemos. Hoy nos desayunamos que los compañeros de UOCRA de Atucha 650 trabajadores, de los cuales 150 son de Baradero se quedaron sin trabajo”.

¿Fue entregado un petitoria a las autoridades comunales, que se pide?

“Nosotros lo que solicitamos a través del petitorio es que se declare la emergencia laboral y que nuestros representantes locales- nuestra Intendenta y nuestros Concejales- nos acompañen, sabemos que la soluciones no están en manos de ellos y ni nosotros haciendo miles de marchas vamos a cambiar la situación del país, pero queremos al menos empezar a coordinar los esfuerzos y demostrar que acá es una realidad la que esta pasando, no es un tema político, no es que se inventa para destituir algo democráticamente elegido, esto es una realidad que es palpable y visible por todos lados”.

Baradero padece una crisis laboral importante, ¿Cómo se sigue esta lucha?

“Yo todos los días estoy luchando, yo todos los días estoy en una situación u otra y no solamente en lo que refiere al sindicato mío en particular, sino en general.

Venimos de una paliza muy grande con los compañeros de Ingredion, tenemos lo de Germaiz que eso ya es el cuento de la buena pipa.

Lo peor que te puede pasar es que vos estés en la incertidumbre y yo creo que acá con Germaiz el gobierno no se hizo cargo y sabes porque no se hizo cargo, porque esa gente nunca recibió nada del gobierno y son 50 y pico de familias, que han padecido este tema, entonces en un año y cuatro meses ellos no cobraron sueldo, tuvieron un boucher que le daba el sindicato, la obra social que le daba el sindicato también y algunos que otros compañeros que hacían changas pero no todos lo pueden hacer”.

¿En Germaiz hay que sumarle la intervención poco feliz de un empresario?

“Yo lo digo claramente y me hago cargo de lo que digo ese hombre es un delincuente, es un sin vergüenza, esa persona debería tener el repudio de toda la sociedad de Baradero, porque lo que hizo ese hombre no tiene ni siquiera análisis. Esos trabajadores de Germaiz fueron gente muy sana, lamentablemente se aprovecharon de su ingenuidad, de su buena voluntad y este tipo es un sin vergüenza que se aprovecha de la situación”.

¿Qué otras medidas decidieron en el plenario?

“El lunes vamos a estar yendo al Congreso Nacional, nos va a recibir el diputado Recalde y más tarde vamos a juntarnos con el compañero Daer en la CGT central, en la cual le vamos a exigir que llame a un confederal, que en la región estamos padeciendo esto, nosotros somos el polo más importante de la Argentina y estamos sufriendo, entonces vamos a exigirles a nuestros dirigentes que tomen cartas en el asunto, pero de verdad.

Queremos hacerle entender al gobierno que hay una sociedad que va a permitir todo lo que es licito, pero no lo ilícito y acá se están dando muchos ilícitos, ayer dejó un mensaje ese anciano que se suicidó, sino reflexionamos en eso estamos en el horno”.

¿Esta semana estuvo gente del Ministerio de la Producción anunciando reinserción laboral en Maro, cuál es tu visión sobre esto?

“Yo invito a le gente que vea, sí es que la empresa le permite la entrada, que vean que atrás de Maro esta la barraca de gente que viene de afuera y que vive ahí, porque acá se venden espejitos de colores y el que se lleva toda la plata es MARO, decime como están los trabajadores de Maro, su sueldos no superan los 15.000 pesos con horas extras”.

¿Lo que más te enoja es que se niegue la realidad?

“Yo creo que estamos a tiempo de cambiar, y se está a tiempo. Yo no sé porque muchas veces esa necedad, ese negamiento que hay, necesitamos trabajar, la dirigencia política debe reconocer lo que está pasando, repito necesitamos trabajar, pero también necesitamos trabajar dentro del parámetro normal.”