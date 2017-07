Se vienen unas Fiestas Patronales con mucha alegría y convocatoria

El Párroco Lucas Martinez, habló con BTI sobre las Fiestas Patronales que comienzan esta semana y finalizan con una cena en el Ateneo Parroquial el 29 de julio.

Estos festejos del Santo Patrono Santiago tendrán la particularidad de contar con eventos muy convocantes como la Misa del Cura Sanador Fabian Barrera el viernes 21, la procesión con Santiaguito y la Cena Show de la comunidad católica.

Además, el Padre Lucas informó que las localidades de Portela y Santa Coloma tienen desde hace unos días un Párroco permanente, el Padre Luis Grassi.

¿Padre arrancan sus primeras Fiestas Patronales en Baradero?

“Gracias a Dios pudimos organizarnos, coincidió también que yo estoy conociendo a la comunidad y hemos armado un lindo programa, desde el lunes empezamos esta serie de misas muy particulares, una de las más populares va a ser la del padre Fabián Barrera que viene este viernes a las 18 Hs. Va a realizar la adoración al Santísimo y a las 19 será la Santa Misa con imposición de manos, es una ceremonia que dura varias horas, yo voy a estar todo el tiempo para confesar”.

¿Qué otra actividad está prevista?

“Después el sábado y domingo que no lo pusimos en el programa porque no estaba del todo definido, posiblemente venga a visitarnos una imagen peregrina de la virgen de Fátima, como estamos en los 100 años de la aparición de la virgen en Fátima, es una imagen que tiene una historia particular para nosotros porque estuvo en Malvinas durante el conflicto y volvió, fue encontrada en un lugar un tanto abandonado y volvió junto con últimos soldados argentinos que llegaron al continente y después esa imagen se restauró y desde esa época que anda peregrinando y seguramente estará en las misas en las capillas, vamos a estar seguramente haciéndoles un recibimiento con autos, cuando este cerca y una despedida”.

¿El 25 de julio se realiza la Misa del Santo Patrono?

“Después el martes va a estar presente el Obispo, excepto que le surja algo, pero creo que no, seguro que viene. De hecho estuvo con nosotros con el padre Luis Grassi que ya empezó a vivir en Portela, así que la comunidad de Baradero se agranda un poquito”.

¿Portela y Coloma tienen Párroco, que buena noticia?

“El padre se llama Luis Grassi estuvo en Matheu, el también hace misas de sanación, es medio gaucho, siempre le gusta andar en poncho y se ha instalado en la casa parroquial de Portela y de ahí va a atender Santa Coloma, Villa Lía y Portela. es un cura que ya quería tener como una vida más tranquila, entonces le pidió al Obispo estar en un lugar más retirado y al Obispo le pareció bien que venga para estos lados así que eso es buenísimo porque esas tres localidades van a tener misas frecuentes”.

Es muy original cerrar con una Cena Show, ¿cómo surgió esta idea?

“Les pedí a los que ayudan en el Ateneo parroquial, que podamos tener un encuentro fraterno para celebrar en comunidad con las parroquias, yo quería volver a entusiasmarlos por el tema de usar el Ateneo y tratar de ir mejorándoles algunas cositas por ejemplo los pisos de los salones de catequesis que están ahí arriba del Ateneo e ir juntando el dinero y terminándolos”.

¿Es verdad que Santiaguito tendrá nueva vestimenta?

“Hay una modista que lo está vistiendo de nuevo a Santiaguito, el que sacamos en procesión, le estamos haciendo todo un traje nuevo para que luzca el día de la fiestas patronales, va a estar vestido medio de gaucho.”