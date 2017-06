Sebastián Ortega sobre Tinelli: “estuve muy enojado pero el rencor quedó atrás”

Feliz con el Martín Fierro de Oro para “El Marginal“, Sebastián Ortega transcurre un excelente año profesional, con la expectativa por el estreno de “Fanny la fan” por Telefe el lunes que viene, después llegará “Un gallo para Esculapio” y el mes que viene su hermano Luis comenzará el primer filme de su productora, “El angel” sobre la vida de Robledo Puch.

Hablando con “Intrusos”, le preguntaron si se había saludado con Marcelo Tinelli el domingo y dijo claramente que no y al avanzar con el tema de lo sucedido en su momento con el conductor y productor explicó que “pasaron cinco años y el rencor quedó atrás, estuve muy enojado y elegí disfrutar el presente, el trabajo, mis hijos, mi novia…” y agregó “mis hijos están contentos, tienen una excelente madre y no le puedo pedir más a la vida y todas las cosas buenas que me vienen en la vida, las vivo con mucha intensidad y trata de aferrarme a eso”.

www.laubfal.com