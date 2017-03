Seleccionado de rugby integrado por chicos con síndrome de Down se prepara para el Mundial

Está integrado por 29 chicos con discapacidades intelectuales y 35 exjugadores. Su objetivo para este año: el Mundial Mixed Ability que se disputará del 21 a 25 de agosto en España.

Los Pumpas XV es el nombre del seleccionado argentino de rugby, que está integrado por jugadores con síndrome de Down y exrugbiers. En su cruzada por lograr la inclusión en el deporte, continúan en crecimiento y este año tienen un gran desafío: llegar al Mundial que se disputará en España, del 21 a 25 de agosto.

Para prepararse para la cita internacional, el conjunto nacional se entrena dos veces por mes. En tanto, ya saben que al Mundial Pumpas viajará con dos planteles a España: A y B. La competencia se desarrollará con la modalidad Mixed Ability, la cual se disputa con 15 jugadores por equipo.

El entrenador y precursor del proyecto, Daniel Fernández, dialogó con el diario El Sol Deportivo y contó cómo rápidamente se conformó este equipo.

“La idea era formar un equipo y rápidamente empezamos a sumar más gente. Contamos con 29 chicos con discapacidades intelectuales y con 35 exjugadores. También se acercan rugbiers que se encuentran en actividad”, explicó.

Fernández, que tiene a su hijo Joaquín jugando en Pumpas, añadió además que “el proyecto lo encaramos con seriedad y queremos ampliar el plantel. Se creó una familia y el clima es espectacular. Buscamos que los chicos vengan a divertirse y a encontrar un espacio recreativo”.

Por otra parte, el entrenador se refirió sobre el desafío de integrar chicos con discapacidades intelectuales a este tipo de disciplina. “El rugby por naturaleza es un deporte inclusivo. Todos juegan, nadie se queda afuera. La satisfacción es enorme porque el programa se está difundiendo y eso nos importa. La base del proyecto es que la inclusión de la sociedad sea más grande. Así nos beneficiamos todos”, sentenció.

El referente dio a conocer sus expectativas para este año. “Queremos seguir sumando partidos. Queremos seguir creciendo y seguir abriendo caminos”, manifestó. En este marco, los Pumpas jugarían un partido preliminar cuando los Pumas choquen con Inglaterra.

Pero los anhelos para el seleccionado no terminan allí: “queremos establecer los planteles y queremos jugar un rugby más competitivo. Aunque no hay que apresurarse todavía. Desde el aprendizaje los chicos mejorarán su autonomía”, confesó Fernández y agregó: “mi sueño es que el rugby siga creciendo al interior del país y no solamente en Buenos Aires. Todos deben participar de este deporte. Queremos que se logren encuentros de Mixed Ability”. (InfoGEI) Ga