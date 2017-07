Shakira y la polémica en redes por su vestido para el casamiento de Messi

La presencia de Shakira en la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo era una de las más esperadas. Por eso, cuando apareció, todas las miradas y los flashes se dirigieron a ella.

Sin embargo, la elección de su vestido revela que lejos de querer opacar a Antonella, buscó pasar desapercibida sin perder la elegancia. Lejos de los brillos y los tonos dorados de otros tiempos, la cantante sorprendió con un vestido negro con transparencias.

Pero hubo un dato que no pasó desapercibido. Apenas se dio a conocer el look de la cantante, en las redes sociales muchos usuarios comenzaron a hacer notar que no era la primera vez que la colombiana lucía ese vestido. Ya lo había usado para una producción de fotos de la revista Vanity Fair de Italia.