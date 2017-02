“Si cada uno aporta desde su lugar se pueden lograr muchas cosas”

El fin de semana pasado, se sumó al hospital municipal un importante equipamiento odontológico que es el unico en la ciudad, el mismo permite obtener radiografías panorámicas que elementales para intervenciones quirúrgicas, ortodoncia, cirugía reparadora, etc.

Dicha herramienta que es muy costosa, llegó a nuestra ciudad gracias a la gestión de una profesional baraderense que intervino ante la UBA, para que el hospital Lino Piñeiro cuente con esta tecnología.

Julia Ramírez, con esfuerzo estudió la carrera de odontología y hoy es una docente destacada de la Universidad. Si bien su vida la alejó laboralmente de Baradero, nunca abandonó su pueblo y ni bien vió la posibilidad de colaborar no dudo en hacerlo.

BTI habló con ella y conocimos a uno de los tantos conciudadanos destacados y comprometidos con su pueblo natal:

¿Contanos un poco de vos?

“Yo nací en Baradero, hice el colegio primario en la escuela Nº 4, después el nivel secundario en la escuela Juana Berisso y luego vine a estudiar odontología a la Universidad de Buenos Aires. Mi familia esta toda en Baradero”.

¿Actualmente como es tu vida?

“Actualmente soy profesora adjunta en la cátedra de radiología, después soy profesora en otra cátedra que se llama clínica 2 de operatoria, estoy de jefa en el servicio de imágenes en la dirección de salud y bienestar social también de la UBA, fui sub secretaria de alumnos en el periodo 2010 hasta el 2016 en la facultad. Tengo 41 años y estoy actualmente en pareja”.

¿Cómo surge esta importante donación al hospital?

“La facultad de odontología desde el año 2015 que está en una obra de remodelación edilicia y de equipamiento y yo soy profesora en la cátedra de radiología y en el año 2016 le tocó a nuestra cátedra la remodelación, entonces se cambia de equipamiento. Todos los equipos que estaban en la cátedra se dan de baja y como es un lugar público no se pueden vender, si no que se pueden donar a otras entidades públicas o asociaciones sin fines de lucro, entonces como en Baradero conozco que no hay este tipo de equipamiento ni en forma privada, ni pública, se me ocurrió que podía ser muy bueno llevarlo al hospital de Baradero”.

¿Técnicamente como se define este equipamiento y para que se utiliza?

“Es un equipo que se llama tomógrafo con brazo cefalométrico que sirven para adquirir imágenes panorámicas, la miografías de ATM que son estudios para la articulación temporal mandibular la que une al maxilar con el resto del cráneo, después también hace tomografías lineales, después se pueden hacer estudios para senos maxilares, senos nasales, también realiza cefalometrías que son los estudios que solicitan para los tratamientos de ortodoncia y bueno después sirve para las distintas especialidades como es odontopediatría, cirugía maxilofacial, odontología general, es la base que las imágenes que necesita el odontólogo para poder iniciar en tratamiento, porque da una panorama de toda la boca del paciente”.

¿Es el primero que hay en Baradero?

“Creo que en el ámbito público es el único que hay en la zona, porque si bien en la ciudades vecinas hay es el ámbito privado”.

¿Debe ser costoso, por qué motivo la facultad lo cambió?

“Es un equipo que está arriba de los 100.000 pesos, es un equipo relativamente nuevo porque es del año 2000, lo que pasa es que como nosotros en la facultad va a ser todo sistema digital, entonces esos equipos quedan fuera de circulación, pero en realidad no es un equipos viejos. Aparte estuvimos probándolo con la señora Intendenta y con gente de ahí del hospital funciona bárbaro, también la facultad les donó 20.000 películas para que puedan empezar a trabajar”.

Qué lindo gesto poder apadrinar al hospital de tu ciudad natal y lograr algo tan importante para la comunidad

“La idea es darle cosas a la ciudad y a la gente también, porque bueno yo estudie en una Universidad estatal y uno le devuelve a la gente lo que la gente aporta con sus impuestos para que facultad siga funcionando. Si cada uno aportar desde su lugar se pueden lograr muchas cosas.

“Yo le dije a Fernanda que siempre que esté a mi alcance no va a haber ningún problema, también le dimos tres sillones odontológicos que va hacer instalados próximamente.”