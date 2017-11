“Si no me gusta que me discriminen, porque tengo que discriminar al otro”

El joven Juan Cruz da Rocha del colegio Juana Berisso, nuevamente participó la semana pasada del Parlamento Juvenil del Mercosur a nivel nacional, representando a nuestra ciudad, la región y la provincia.

Acompañado del profesor Gabriel Medina como tutor, Juan volvió a destacarse en el debate sobre de ideas sobre diferentes temas de importancia para el país.

En dialogo con FM Diferente, Juan contó sobre lo vivido en este nuevo encuentro y además se refirió a la necesidad de cumplir con la educación sexual en los colegios y que se respete la diversidad.

“Esta es la 4ta vez que participo del parlamento, era una instancia nacional, la verdad que esta vez fui a disfrutar de la última vez que podía participar, a partir del año pasado se empezaron a acortar las instancias y la ultima ya era la nacional así que ya estaba en la recta final del parlamento y dije ahora me toca disfrutar de la última vez que puedo participar”.

¿El desarrollo del parlamento consiste en debates sobre diferentes temas y conclusiones finales?

Si eso es así, es debate separado en comisiones, la verdad que eso siempre está igual, esta bueno que no cambie, porque sería una sorpresa para aquellos que venimos participando hace varios tiempo y que nos cambie la rutina. Cada comisión aborda un eje y se presenta en la Cámara de Diputados, seriamos como consejeros de los diputados para la presentación de nuevos proyectos en base a lo que es la escuela.

¿Donde se desarrolló?

“Esto fue en Capital, se desarrolló la parte del debate- gran parte de los días del parlamento fue en Parque Norte y el ultimo día fue en el Congreso Nacional”.

¿Ocuparon las bancas de los diputados?

“Ocuparon bancas los chicos que quisieron, en lo personal como ya había estado en bancas otras veces, le cedí la oportunidad a otro y fui votante y no postulador”.

¿Qué pasa ahora con esos proyectos?

“En bases a estas conclusiones que quedan diputados y senadores toman la posta y empiezan a redactar proyectos en base a eso, de los que son los más viables”.

¿Sobre qué temas participaste?

“En la instancia provincial vos participas de todo y en la instancia nacional se participa de un solo eje, pero que en realidad todos los ejes abarcan lo mismo, derechos humanos, inclusión, genero y a mí me tocó debatir sobre inclusión educativa, que todo tiene que ver con todo, también propusimos que se den talleres de lenguajes de señas, propusimos que haya educación sexual integral en las escuelas tanto públicas como privadas, porque vemos que falta una adaptación de lo que es orientación sexual e identidad de género, así que fuimos mezclando todo porque todo tiene que ver con todo”.

¿No crees que hay mayor apertura y libertad sobre la sexualidad de cada uno?

“Lo que pasa es que apertura hay entre los chicos, si tenemos una compañera que es lesbiana o un compañero gay, bueno como que vaya y pase, pero ya tener una compañera trans y ver toda su transición de masculino a femenino es como que eso impacta y para eso no estamos preparados. Tenemos un caso de una chica trans aquí en Baradero, de 16 años, que tuvo que abandonar el colegio porque veía que a los compañeros les shockeaba ver sus cambios, ver cómo iba vestida, entonces va a arrancar el año que viene ya con la transformación hecha”.

En parte es comprensible, desde la ignorancia no de la intolerancia

“Por eso lo que propusimos fue que se den clases, porque tenemos una ley y la ley es un derecho que es educación sexual integral que si se daría como se debe dar seria mucho mas la amplitud que tendríamos y habría mucho mas inclusión que la que tenemos”.

¿Vas a seguir estudiando y militando por la diversidad?

Yo ahora me estoy mudando a Capital para arrancar el CBC en la UBA para derecho y continuo militando en Baradero diversidad que hemos cumplido un año. La visibilización es uno de los factores más importantes que tenemos en la lucha y la verdad que nos han visto, nos han aplaudido, nos han felicitado, nos han insultados también, pero a nosotros que nos insulten no nos inhibe, nos da muchas más fuerzas para seguir trabajando y saber puntualmente por donde debemos empezar. Particularmente el sábado pasé por unos de los galpones donde estaban haciendo la carroza, de noche y fui insultado de arriba abajo por mi orientación sexual y yo no me inhibí, tampoco le hice frente, ni nada, pero sé donde tengo que empezar a trabajar ahora, se donde puntualmente me tengo que enfocar y empezar a dar jornadas y no jornadas aburridas sino jornadas talleres que los chicos puedan participar y se sientan cómodos y que de alguna manera les toque en el corazón y les salga si a mí no me gusta que me discriminen, porque tengo que discriminar al otro, no. Incluso si saliera maquillado o con tacos, no estoy provocando una situación, sino que estoy manifestándome como yo quiero, como yo me siento y tampoco se tendría que insultar a esa provocación, porque no es provocación en sí.”