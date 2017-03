Silva: “Luchamos a favor de los vecinos y pretendemos que esa industria se vaya”.

“Luchamos a favor de los vecinos y pretendemos que esa industria se vaya”, manifestó Silva quien aseguró que cuenta con el aval de la intendenta para que la industria no prospere.

El jueves a la mañana en la sala interna del Honorable Concejo Deliberante, Carlos Silva en representación de los vecinos del barrio Los Troncos expresó los motivos porque los cuales no quieren que una metalúrgica se instale en el predio de la ex Agrotop. Como el impulsor de dicho emprendimiento es Ricardo Schlegel, apuntó contra él. Es más, Silva aseguró que en una reunión privada con Schlegel éste lo amenazó con incendiar neumáticos. La polémica está en danza. Schlegel renunció a su cargo y esta semana le respondió a Silva (ver nota aparte)

“No queremos que se instale una metalúrgica en una zona donde no corresponde y para mayor agravante es una industria que se desprende de un funcionario que es el director de Producción. Los vecinos nos movilizamos porque se debe cumplir la ordenanza donde no se permite este tipo de emprendimientos. La zona está destinada a turismo, para eso es la Colonia Suiza, o a emprendimientos que no afeen la zona”, manifestó Silva y añadió: “Hicimos una denuncia el 13 de febrero en el Juzgado de Faltas. En el lugar hay dos galpones, más un lugar sin edificar. No queremos que ese tipo de industrias se instalen ahí porque ya tenemos un parque industrial en ruta 41 y 9 y otro en Bernabé de San Martín”.

Silva enfatizó: “Luchamos a favor de los vecinos y pretendemos que esa industria se vaya”.

-¿Qué dijeron las autoridades municipales?

-Dialogamos con Martín Cárdenas y la señora intendenta manifestó que enviará una inspección al lugar y que aparte no habilitará esa industria en ese lugar. Muchos nos dijeron que esta lucha era imposible, pero nos movilizamos y lo logramos. Hay que respetar la ley y la democracia porque la ordenanza fue aprobada por unanimidad. Contra lo que estamos luchando tiene un logo, las tres iniciales comienzan con “c” y son corrupción, concomitancia, cometa. Nosotros no estamos en esa ni tampoco la intendenta quien tomó, para nosotros, la alegre decisión de decir hasta acá llegó este señor (Schlegel).

-¿Con Schlegel hablaron?

-Sí. Y voy a hacer una denuncia pública. Pido ante quien corresponda, protección a la integridad de toda mi familia y a mi integridad porque el modo en que se expresó y lo que dijo Schlegel fue amenazante. Me dijo que por defender lo suyo va a quemar gomas y muchas cosas más. Uno sabe cómo comienzan las cosas pero no cómo terminan. Nosotros luchamos por algo justo y no veo por qué este señor, que estaba muy exaltado, nos amenazó de esta manera.

También nos dijo que es una persona honorable pero nos llama la atención que un funcionario se meta de prepo en un lugar, que lo usurpe, no lo comprendemos. Solo queremos que las empresas de ese tipo estén en el lugar que corresponde.

Publicado por La Autentica Opinión – Edición Impresa del 24-02-17