Simón Meister clasificó para el Mundial de Sudáfrica en canoa

El joven palista de la Escuela de Canotaje del Club Regatas Baradero, Simón Meister logró la clasificación para participar en el Mundial de Sudáfrica.

Una vez más la labor que desde hace muchos años, de manera ininterrumpida, lleva adelante el Prof. Jorge Serpi y su equipo de colaboradores, da sus frutos y otro baraderense accede al más alto nivel competitivo en este deporte.

Simón, corre en canoa en la categoría Sub 23 y al no ser una disciplina olímpica, no cuenta con subvención y debe costearse el viaje a Sudáfrica.

Pero esto no lo detiene y participará en una prueba muy compleja donde debe recorrer 22 km.

Jorge Serpi, habló con BTI sobre este nuevo logro y explicó cómo llegó Simón a esta instancia tan importante;

“La clasificación se logró el fin de semana en un selectivo en Concepción del Uruguay, tuvimos una regata selectiva lo cual era prioridad para poder lograr la clasificación y de ahí re planificar el año por lo menos hasta Septiembre- si se lograba- lo cual Simón Meister en un recorrido de 22 kilómetros logra la clasificación en la categoría sub 23 canoa C1 hombres, así que estamos contentos por la noticia, ya estamos con dos programaciones una de entrenamiento y otra de recaudación de fondos, porque al no hacer una disciplina olímpica no tiene apoyo de nación, ni del Comité Olímpico, Gonzalo cuando fuimos a Francia participó en el mismo mundial en ese momento se había hecho en Trémolat y este año se hace en Sudáfrica, así que estaría viajando alrededor del 20 de Septiembre a competir en el mundial sub 23 de larga distancia, en la especialidad canoa”.

¿Viaja solo con el equipo nacional?

“Hay un equipo nacional clasificado y hay un entrenador nacional al que se le solventa el viaje y es responsable de todo el equipo Argentino”.

¿Se vienen meses de entrenamiento especial?

“Ahora vamos a encarar estos cuatro meses de entrenamiento a full para tratar de dar lo mejor en un lugar que es madre del maratón- de la larga distancia- que es Sudáfrica. Las dos potencias de la larga distancia son Sudáfrica y España, así que esta bueno estar en la casa de los grandes”.

¿Se corren 22 Km continuos o en pista?

“En su momento se hacían largas distancias continuas, lo cual no era logísticamente aceptable y además por un tema de televisación y de espectáculo fue mutando, hoy en día en la distancia que corre él son 6 vueltas a un recorrido, lo cual en cada vuelta tiene que bajarse del bote acarrear el bote 100 metros y volverse a subir así que estaría haciendo 5 acarreos o 5 porteos se llaman, es una prueba bastante combinada y muy dura”.

¿Sea cual sea el resultado siempre es bueno llegar a estas competencias?

“Cualquier experiencia internacional te sirve especialmente porque vez el entorno y te estimula a un montón de cosas más y esto te lo puede decir cualquier deportista que lo ha vivido. Vamos a tener que entrenar mucho porque un director técnico en un momento me dijo mira que haya son como lanchas y es verdad, así que a laburar para obtener la mejor posición en Septiembre”.

¿Háblanos de Simón Meister?

“El es deportista desde muy pequeño, se dedicó a la canoa a partir de los 13 o 14 años y hoy con 19 ya esta afianzado en experiencia como para estar en una competencia internacional. El ya ha competido en campeonatos sudamericanos, el de Uruguay hace unos años, así que experiencia tiene y creo que está en la edad justa como para generar una competencia internacional de esa índole”.