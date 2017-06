Solicitada de la Juventud Peronista en apoyo a los trabajadores de Ingredion

“Vos también sos la parte delgada del hilo”

Mediante la presente solicitada buscamos brindarles el apoyo a los trabajadores de Ingredion Argentina S.R.L, para los que fueron desvinculados y para los que llevaron adelante la lucha contra la posición inflexible adoptada por la empresa. Esta postura mantiene a 30 trabajadores despedidos, cuya reincorporación fue pedida desde un primer momento por parte del sindicato (SOERM).

Entendiendo el difícil momento que está atravesando el país por la crisis económica que nos afecta queremos mostrar algunos datos que pueden ser interesantes para entender cómo se encuentra la empresa Ingredion.

De los datos obtenidos del sitio web https://es.investing.com podemos observar por ejemplo el Estado de Resultados de la Compañía en su conjunto y podemos observar que la Ganancia del último año es de 485 millones de dólares.

Ahora seamos un poco más realistas pensemos como modificaría a la empresa los sueldos de 30 empleados (suponiendo que cobren $50.000 o U$S3.080,72), eso sería más o menos U$S 1.500.000. Parece mucho dicho así, pero ¿cuánto es de la ganancia de la empresa? Saben que es solo el 0,25% de la ganancia lo que dejaría de ganar. ¿Es mucho lo que dejan de ganar? ¿Eso vale que familias se queden en la calle? Acá son 40 familias que tendrían trabajo, pan y dignidad.

Además repudiamos el el accionar de la empresa, ya que hicieron a los empleados parte de su estrategia de manipulación, desde los mensajes que comunicaban internamente y diariamente dentro de la organización sembrando el miedo, a su vez poniéndolos entre la espada y la pared, teniendo que elegir entre sus propios compañeros o sus familias. Además haciéndolos rehenes, ya que no les pagaron los sueldos del último mes y haciéndoles sentir que si no los apoyan, ellos también se iban a perjudicar aún más. Buscando la famosa y detestable pelea entre los mismos trabajadores.

Acá realmente los únicos perjudicados son los compañeros desvinculados ya que ellos representan 30 familias que hoy se quedaron sin la oportunidad de tener una vida y un ingreso digno. Sin poder llevar a sus mesas el pan ganado gracias al sacrificio y el sudor de su frente.

Pensemos que estas batallas contra las grandes compañías se ganan con la unidad de la clase trabajadora y el acompañamiento de la sociedad toda, luchando codo a codo, sin importar si hay un despedido o miles. Porque todos somos personas y como tales tenemos derecho al trabajo.

Les dejamos una reflexión final:

“Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde.” Bertolt Brecht

“SOLO LOS TRABAJADORES SALVARÁN A LOS TRABAJADORES.”

Juventud Peronista Baradero, Secretaría Técnica – Frente de Mujeres Peronistas en la JP.