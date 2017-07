Somos la oposición más seria para resolver los problemas de la gente y frenar el ajuste del gobierno”

Así lo afirmó el Diputado Nacional y precandidato a Senador por la Provincia de Buenos Aires Sergio Massa en declaraciones radiales, quien también agregó: “No tengo dudas de que tenemos el equipo más preparado para resolver los problemas que tiene hoy la gente”.

Sergio Massa en declaraciones realizadas en radio dijo: “Desgraciadamente no estamos discutiendo los problemas de la gente. Estamos a 3 semanas de la elección y los temas que más duelen no están siendo temas de agenda de cada fuerza política. Venimos planteando medidas que creemos que pueden cambiar el presente económico. No hemos logrado que se discuta la rebaja de impuestos en tarifas y alimentos, la generación de empleo, la situación de los jubilados, que por la Inflación en alimentos y medicamentos son los que más poder adquisitivo perdieron”.

El diputado afirmó: “En las reuniones en los barrios lo que hay es gente que quiere escuchar ideas para resolver los problemas que tienen hoy. La gente no entra en problemas de bandas por el poder. A pesar de que a la mayoría de las personas les cuesta llegar a fin de mes no estamos discutiendo medidas para cambiar la realidad. El ciudadano común lo único que ve respecto a la política es lejanía y a un gobierno soberbio e insensible que lo único que propone es una campaña “emotiva” con candidatos que pertenecen a otros distritos y hablan de una realidad que nadie percibe”.

Y agregó:” El último mensaje del congreso fueron los diputados de Cristina y Macri aumentándose 30 lucas el sueldo cuando la gente no llega a fin de mes”

Por otro parte aseguró: “Ojalá pudiéramos lograr que la propuesta sea la discusión. Nosotros trabajamos 5 meses con Roberto Lavagna, con Daniel Arroyo, Con Diego Gorgal y Ramiro Gutierrez los temas de economía y seguridad y presentamos propuestas concretas para mejorarle la vida a la gente. A veces trae sabor amargo no poder discutir los problemas que tenemos hoy. La cuestión de fondo es qué soluciones le vamos a dar a los argentinos para que la plata les alcance para llegar a fin de mes”.

Sobre el equipo de la fuerza política 1País Massa Afirmó: “No tengo dudas de que tenemos el equipo más preparado para resolver los problemas que tiene hoy la gente. No tengo dudas de que somos la oposición mas seria en términos de capacidad para resolver los problemas y obligar al Gobierno a cambiar la agenda económica.Tenemos en el equipo a Roberto Lavagna, Daniel Arroyo, Aldo Pignanelli, al Vasco De Mendiguren. En Argentina van a haber 3 propuestas económicas: La del ajuste, que es la de este Gobierno, la de Kicillof y la de Lavagna”.

El Diputado también dijo: “A la gente cada vez le da mas temor salir a la calle y no estamos discutiendo cambios en materia penal y procesal. Cada ley en la que avanzamos fue por una enorme presión, porque parece que no hay voluntad. El gobierno sólo se aviene a discutir esos temas cuando un caso resonante se instala en la agenda mediática o las encuestas le indican que tienen que ocuparse”.

Para cerrar Massa habló sobre el caso de un condenado por violación: “No cumplió su condena. En Argentina hay que terminar con el verso de la buena conducta y libertad vigilada. 10 años de cárcel tienen que ser 10. 15 tienen que ser 15. Si usted mira la propuesta que hicimos de cambios en el código en el caso de violación la pena esta fijada a la par del homicidio. La Argentina está llena de jueces saca presos que buscan excusas para defender derechos de delincuentes. No puede ser que en la Argentina la víctima sea varias veces estafada o desprotegida por el Estado”.